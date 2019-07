Sénégal: Douche froide chez Krépin Diatta après une journée d'effervescence

Ziguinchor — La demeure familiale de l'attaquant sénégalais Krépin Diatta à Ziguinchor (sud) a vécu une ambiance carnavalesque vendredi toute la journée, ses occupants vibrant avec le pays entier pour une victoire finale des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), 2019 jusqu'à la douche froide qui a accueilli le coup de sifflet final de l'arbitre, synonyme de nouvel échec pour l'équipe nationale du Sénégal.

Ziguinchor, 19 Juil (APS) - La demeure familiale de l'attaquant sénégalais Krépin Diatta à Ziguinchor (sud) a vécu une ambiance carnavalesque vendredi toute la journée, ses occupants vibrant avec le pays entier pour une victoire finale des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), 2019 jusqu'à la douche froide qui a accueilli le coup de sifflet final de l'arbitre, synonyme de nouvel échec pour l'équipe nationale du Sénégal.

Jusque-là une effervescence indescriptible avait rythmé la journée des Diatta, dont la demeure avait été progressivement prise d'assaut par les habitants du quartier dans l'espoir de vivre avec les proches du jeune international sénégalais le premier sacre du Sénégal en CAN.

Des danses de Koumpo, des séances de Djambadong, des spécificités qui entretiennent la richesse culturelle de la Casamance, bref tout était bon pour faire monter la sauce en attendant l'heure fatidique, le coup d'envoi du match à partir de 19 heures.

En début d'après-midi, une troupe de danse s'était même invitée chez les Diatta pour encore chauffer l'ambiance et "tuer le temps" et amoindrir la pression qui commençait à monter et était malgré tout palpable.

"Je ne peux pas suivre le match à la télévision. Je vais sortir et écouter la radio", dit Joseph, le père de Krépin Diatta, portant un maillot national floqué bien évidemment du numéro 15, celui de son fils, la démarche lente, témoignage du stress et toute la tension liés à l'enjeu de cette rencontre.

Il a fini par s'installer sur une chaise loin de la télévision écran géant accroché au mur de son salon bondé de monde, à l'écart de tout le monde.

A l'intérieur, le but matinal de l'Algérie n'a pourtant pas découragé les inconditionnels de Krépin Diatta.

"Nous y croyons. Nous avons largement le temps de revenir au score", dit Cédric, jeune frère de Krépin, entouré par ses amis.

A la mi-temps, tous ont réclamé l'entrée de Krépin Diatta pour espérer changer le cours du match. A l'entrée du joueur de FC Bruges (élite belge) aux environs de la demi-heure de jeu, c'était la clameur chez les Diatta. Des curieux ont couru, pensant à l'égalisation du Sénégal.

Chacun y allait de son commentaire après chaque prise de balle sénégalaise. Le pénalty accordé aux poulains d'Aliou Cissé puis refusé après visionnage de la VAR) a mis les supporters dans tous leurs états.

Les espoirs de revenir au score s'amenuisant, l'inquiétude et la frustration étaient de plus en plus visibles sur les visages de supporters si particuliers jusqu'au coup de sifflet final.

Plusieurs parmi eux étaient inconsolables, dans un silence de cathédrale qui s'est emparée de la maisonnée. Impossible de leur arracher le moindre mot comme réaction.

Seul Joseph, le père Diatta, un enseignant de formation, a pu garder une certaine lucidité. "Je suis un grand sportif. J'accepte cette défaite. C'est la loi du sport. Je suis certes déçu mais je suis très fier de la bonne réactivité des joueurs qui ont réalisé leur meilleur match du tournoi", analyse le père de Krépin Diatta avant de consoler les plus jeunes.