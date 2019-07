Sénégal/Algérie: CAN 2019 - Après la défaite en finale, Dakar entre tristesse et fair-play

La déception est immense dans la capitale sénégalaise, après la défaite en finale des Lions de la Teranga face à l'Algérie (1-0).

Le silence après la fête. La place de la nation saisie par la tristesse. Les drapeaux en berne. La défaite des lions a éteint le QG des supporters. « C'est difficile quand même... On gère la situation. On nous a battus aujourd'hui, on n'est pas tellement contents.... » se désole l'un d'entre eux, la voix pleine de déception.

Si les Sénégalais ont, 17 ans après une première finale de CAN, à nouveau raté la dernière marche, ils n'en restent pas moins fair-play, félicitant avant tout le vainqueur.

Comme après chaque défaite, les débats ont repris sur la qualité et le jeu des joueurs. Une supportrice a au contraire choisi de féliciter les lions et particulièrement le sélectionneur Aliou Cissé, qu'elle « remercie », encourageant les Sénégalais à faire de même.

C'est très dur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde, ils ont bien joué, on félicite très Aliou Cissé et son équipe. Dieu l'a décidé ainsi, c'est la loi du foot, on leur dit félicitations et courage. Ça viendra inch'Allah.