Cote d'Ivoire: Ecole nationale d'administration - Dominique Ouattara exhorte les 427 élèves de la promotion sortante à servir avec détermination

La Première dame a parrainé la cérémonie de baptême et de remise de diplômes de la 53e promotion de la prestigieuse école publique de formation.

La 53e promotion sortante de l'Ecole nationale d'administration (Ena) est opérationnelle. Forte de 427 élèves, elle a fait sa sortie officielle, hier, au cours de la cérémonie de baptême et de remise de diplômes dans cet établissement sis aux Deux-Plateaux. Et ce, après une formation allant de 20 à 34 mois en fonction des cycles. Les élèves ont obtenu une moyenne d'au moins 12/20 à l'issue de la formation.

A ses filleuls, Dominique Ouattara, leur marraine, a demandé d'accomplir leur mission avec courage et détermination au service du pays. « Tout au long de vos carrières respectives, vous serez appelés à agir pour changer les choses et à résister à toute forme d'injustice, de corruption ou d'agissement au détriment de l'intérêt général. Après d'excellents résultats, vous êtes prêts à vous mettre au service de l'Etat et de vos concitoyens. Je suis fière de vous ».

Sensible à tout ce qui touche à l'éducation et à l'excellence de la formation de la jeunesse, la Première dame a affirmé qu'il est capital que ces derniers soient outillés pour assumer leurs fonctions respectives. « L'Ena est une prestigieuse institution de formation des cadres de l'administration publique dans tous les domaines de la vie publique. A savoir, la gestion administrative, la gestion économique et financière ainsi que la diplomatie ». Dominique Ouattara a exhorté ses filleuls à surtout mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours de la formation.

Pour soutenir l'école dans sa politique d'une formation rigoureuse, la Première dame a équipé la salle multi média. En offrant entre autres, 40 ordinateurs, des mobiliers de bureau, 5 imprimantes, 1 vidéo projecteur à hauteur de 40 millions de F Cfa. Aux majors des trois cycles (moyen, moyen supérieur et supérieur) Dominique Ouattara a remis officiellement des diplômes. Il s'agit de Kouadio Guy Fabrice de la filière impôts (16,20 de moyenne), Tré Yves de la filière finance générale (16,63 de moyenne et Tanoh N'Guessan Georges de la filière trésor (16, 64 de moyenne).

Cette promotion 2016-2017 a choisi pour devise : solidarité, probité et excellence. 9 élèves issus de la Centrafrique, du Djibouti et du Niger font partie de la promotion sortante. A ceux-ci et à l'ensemble des élèves, le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, dira qu'ils doivent toujours faire prévaloir la probité, l'excellence ; des valeurs incarnées par leur marraine Dominique Ouattara. L'administration publique attend d'eux leur engagement. C'est pourquoi, il leur a demandé de ne pas décevoir leur marraine tout au long de leur carrière.

Quant à la directrice générale de l'Ena, Traoré Salamata, elle a fait remarquer que les élèves ont reçu une formation de qualité pour servir dans l'administration publique.

Signalons que la promotion sortante a passé le flambeau à la promotion 2017-2018.

Clarisse Duncan, épouse du Vice-président de la République, des membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie de baptême de promotion qui s'est achevée par un défilé des élèves.