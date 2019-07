Madagascar: Combat libre - Iony Razafiarison sera dans nos murs

Iony Razafiarison espère voir tous les amoureux de sports de combat lors de son passage à Madagascar.

Une bonne nouvelle s'annonce pour les combattants malgaches. La championne du monde en arts martiaux mixtes (MMA), plus précisément en combat libre, Iony Razafiarison, sera de passage à Madagascar du 1er au 8 août prochain. Cette combattante malgache, qui évolue en France, dirigera un stage à propos de cette discipline à la ligue d'Analamanga, dans le cadre du 25e anniversaire du club Rossary de kick-boxing. Elle sera accompagnée par son coach Daniel Quoniam, pionnier du MMA en France, et Jean Christian Randriamalaza, sextuple champion du monde en boxe chinoise. Son équipe visitera aussi les autres régions, telles que la Haute-Matsiatra, le sud-est et l'Atsinanana, selon ses explications.

« Il y a 9 ans que j'ai quitté Madagascar. Pour une cause familiale, je devrai y passer et cela tombera avec la célébration du 25e anniversaire du Rossary. En plus, c'est mon devoir de partager mon expérience avec les combattants malgaches », a-t-elle précisé.

Depuis 2011, elle a raflé des titres à travers différentes compétitions internationales et françaises. Elle était déjà championne de France en « grappling » dans la catégorie -65kg en 2011 et 2012, et en « lutte libre » en 2014. Ella a arraché le titre de Championne du monde de grappling toutes catégories en 2013. Iony Razafiarison a commencé à percer en signant un contrat avec le Bellator, une organisation américaine mondiale, et elle a été la première combattante française à s'imposer en février 2017. Ensuite, elle a dominé et a été sacrée championne du « Superior Fighting Championship » (Superior FC), la même année. En 2018, elle a été nommée meilleure combattante européenne en MMA.