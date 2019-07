Madagascar: Barea - Un look de star !

Beaux garçons sur le terrain, et gentlemen durant les grandes cérémonies, les Barea sont devenus un modèle de réussite pour la jeune génération. Cet engouement a apporté une vague de fierté nationale aux Malgaches.

La démarche affirmée, dans de beaux costards et des chaussures de marques parisiennes et londoniennes, un look à la James Bond, les joueurs de l'équipe des Barea sont apparus lundi dernier comme des stars de cinéma, lors de la cérémonie de remise du titre de Chevalier de l'Ordre National à Iavoloha. Avec cette silhouette de gentlemen, ils ont continué à faire chavirer le cœur de ces dames. Habillés par Maverick's à La City et Paparazzi - deux boutiques de renom de la capitale où l'on trouve des marques connues, accessoires et chaussures classes pour les plus grands événements - ces beaux garçons du ballon rond ne sont pas passés inaperçus. Il faut dire que sur la Toile comme dans la vraie vie, les fans et les supporters se sont manifestés à travers des encouragements et des gestes touchant qui visent tous à sublimer ces nouveaux héros. « En un temps record, nous leur avons trouvé les costumes, et tous les accessoires pour qu'ils resplendissent. »

Valorisation. L'engouement du grand public - hommes et femmes, et même les enfants - pour ces footballeurs malgaches a emmené le sport dans le domaine du « star system ». Désormais, les jeunes ont des modèles, des stars du ballon rond comme idoles, tout comme ces milliers de garçons qui veulent devenir des Messi et des Neymar. Carolus, Melvin, Faneva, Bolida... et les autres sont devenus les héros de tout un peuple. Mais au-delà de ce phénomène populaire, cette aventure des Barea a été un bel exemple d'élan solidaire. « Nous avons voulu soutenir notre équipe nationale pour qu'ils brillent non seulement sur le terrain, mais aussi dans les grandes cérémonies », affirment ces jeunes entrepreneurs engagés qui les ont habillés. Car c'est là aussi toute la magie de cette participation des Barea à la CAN 2019, la valorisation et le professionnalisme malgache, même dans d'autres domaines.