Madagascar: Gouvernement - Le FITEFA réclame des ministres nordistes

« FITEFA : Unité, Solidarité et Fraternité ». Un slogan bien réel pour le « Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana », dont les membres se sont donné rendez-vous, hier, à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

Tous les députés élus dans le Faritany - sans distinction d'étiquette politique - ont répondu présent, pour ne citer que la nouvelle vice-présidente de l'Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta. D'autres personnalités originaires du Nord étaient aussi de la partie, dont la sénatrice Jean Max et le sénateur Bemahatana Martin. Sans oublier le vice-président du CFM et non moins ancien ministre, Jean ; l'ex-ministre Tongavelo Athanase ; le membre de la HCC, Tiandrazana Jaobe Hilton.

38% des recettes de l'Etat. En plus de la reconduction du Premier ministre Ntsay Christian pour laquelle le FITEFA remercie le président de la République, il demande également à ce dernier de nommer en nombre des ministres originaires du Nord. Le Faritany d'Antsiranana faisant rentrer à lui seul, 38% des recettes de l'Etat. Le « Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana » n'oublie pas non plus de remercier le président de la République et le Premier ministre pour la réhabilitation de la route Ambilobe - Vohémar. « Même si les travaux ne sont pas encore terminés, en cette saison sèche, on met 5 h de temps pour faire le trajet contre 18 h auparavant », fait remarquer le président du FITEFA, Bekasy JohnFrince. Ce dernier a saisi l'occasion pour appeler les natifs de la province d'Antsiranana à raffermir davantage leur unité et leur solidarité. « Laissons de côté ce qui divise pour le développement de notre Faritany commun », a-t-il lancé.

Forte potentialité. Cette province regorge de richesses. Citons, entre autres, la région SAVA qui est la première productrice de vanille dans le monde. Le tourisme n'est pas en reste avec notamment Nosy-Be. Une destination touristique avec 15 vols internationaux par semaine. Sans oublier pour autant les produits d'exportation, comme le café, le girofle, le poivre vert et rouge et les huiles essentielles. De grandes sociétés sont aussi implantées dans cette province pour ne citer que la saline de Diégo, le SECREN et la SIRAMA. A cela s'ajoutent les hôtels de renommée internationale, Andilana Beach, Palm Beach, Nouvel hôtel et Hôtel Colbert de Diégo-Suarez. Une forte potentialité pour cette province du Nord d pays qu'il ne faut pas perdre de vue.