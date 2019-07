Algérie: Youcef Atal - L'Algérien dans la short-list du PSG

À la recherche d'un latéral droit après le départ de Dani Alves, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont tombés sous le charme de l'international algérien Youcef Atal.

Le Paris Saint-Germain devrait accélérer dans les prochaines heures le dossier menant à Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais est très apprécié par Thomas Tuchel, qui aurait convaincu Leonardo de passer la vitesse supérieure. Mais le directeur sportif francilien travaillerait également sur le transfert de Youcef Atal. Selon Le Parisien, le vainqueur de la CAN avec l'Algérie serait dans les petits papiers des dirigeants du PSG et de son entraîneur Thomas Tuchel, l'Allemand aurait apprécié les prestations d'Atal face au PSG la saison dernière et espère le voir sous le maillot du champion de France.

L'international algérien avait déjà fait l'objet de renseignements de la part du champion de France durant la saison mais cette fois-ci les contacts se sont intensifiés, indique le journal. Champion d'Afrique avec l'Algérie et auteur d'une énorme saison avec l'OGC Nice, le joueur de 23 ans est très courtisé. Victime d'une fracture de la clavicule en quarts de finale de la CAN, Youcef Atal est actuellement blessé et ne serait opérationnel que dans quelques mois.