Algérie: EN-CAN 2019 - Allocution de félicitations du chef de l'Etat

Alger — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a prononcé , samedi, une allocution de félicitations à l'adresse des membres de la sélection nationale de football dans laquelle il félicite l'équipe nationale, suite à la victoire des Verts face au Sénégal en finale de la CAN 2019 qui s'est déroulée en Egypte, dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux

Paix et bénédictions sur son vertueux messager, sa sainte famille et ses fidèles jusqu'au jour du jugement dernier

Les Algériennes et Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont fondé leurs espoirs en vous, dès l'entame de votre parcours sportif couronné lors de cette rude compétition continentale de la trente deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui s'est déroulée dans le pays frère l'Egypte,

Brillants aux yeux de ce peuple vaillant dont vous tirez vos racines, vous avez portez dans vos cœurs, depuis que vous êtes entrés en lice dans cette compétition sportive continentale importante, le vœu de réaliser ce rêve, celui de décrocher et de remporter une deuxième coupe d'Afrique.

Armés d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives qui agrémentent votre honorable palmarès, vous avez disputé des matchs difficiles et mené des rencontres avec une posture de héros et une dextérité de professionnels talentueux.

C'est ainsi que vous vous érigés en meilleur modèle pour toute une génération de jeunes algériens ambitieux, fervents et jaloux de l'Algérie, une génération ornée de compétences et de savoir-faire lui permettant de prendre son destin en main pour en faire jaillir l'avenir et les gloires de la patrie.

Votre victoire méritée à la CAN demeurera un événement sportif gravé dans l'histoire de la nation, un événement qui a fait exploser l'allégresse d'un peuple qui a vécu, corps et âme, les matchs que vous avez joués avec autant de ferveur, plaçant la barre plus haut au fur et à mesure de cette 32e édition, en réponse avec des millions de supporters, et ayant pour ambition la réjouissance de tous les fans fiers de vos performances si puissantes et élégantes.

Vous avez su démontrer une cohérence exaltante de la finesse et l'ingéniosité des capacités individuelles et la rigueur et la force de l'équipe. Vous avez été vraisemblablement des Combattants du désert.

C'est ainsi que vous avez mérité également les acclamations de milliers de supporters qui ont fait fi des aléas du trajet, et les ovations des jeunes et des familles qui ont battu le pavé des places et des boulevards exprimant leur joie vis-à-vis des succès jusque-là réalisés avec autant de patriotisme et de modestie.

Les entités de l'Etat, Gouvernement et institution militaire, n'ont ménagé aucun effort pour vous apporter l'aide nécessaire en permettant aux citoyens de se déplacer par milliers en Egypte pour être à vos côtés.

Ce sont, là, des efforts considérables rarement déployés par d'autres nations dans pareilles compétitions et qui méritent d'être salués en ce qu'ils ont nécessité de planification rigoureuse et de ressources importantes mises par l'Etat à la disposition de nos citoyens pour vous accompagner et encourager dans votre parcours afin de remporter le sacre continental pour la deuxième fois.

En célébrant, aujourd'hui, avec vous cette victoire dans un moment rempli de sentiments de fierté, nous saisissons cette occasion pour vous témoigner l'appréciation, la reconnaissance et la considération du peuple algérien à l'égard de toute l'équipe : entraineur, staff dirigeant, et joueurs, car vous nous avez permis de vivre une véritable cohésion nationale et procuré de la joie aux millions d'Algériens, en Algérie et à l'étranger, qui drapés de l'emblème national, ont crié haut et fort pour une Algérie forte et glorieuse.

Tout en partageant cette déferlante de sentiments qui a submergé les quatre coins du pays, nous vous réitérons toute la gratitude et l'appréciation pour les efforts inouïs consentis tout au long de ces dernières semaines. Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés avec patience et fierté, nous avons décidé de vous décerner des médailles de l'ordre du mérite national en considération de la valeur historique ajoutée au sport algérien.

Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens qu'elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être une source d'inspiration et un exemple pour les générations à venir.

Merci à tous,

Vive l'Algérie