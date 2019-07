Algérie: Judo / Coupe d'Europe 2019 (Jrs) - L'Algérienne Maroua Mameri en argent chez les +78 kg

PRAGUE- La judoka algérienne Maroua Mameri s'est contentée de la médaille d'argent à la Coupe d'Europe "juniors" qui se déroule actuellement en République tchèque, après sa défaite en finale des plus de 78 kilos contre la Croate Helena Vokovic, l'ayant emporté par ippon, après seulement deux minutes de combat.

Reversée dans la Poule "C", la jeune algérienne a été exemptée du premier tour et a démarré directement au deuxième, contre l'Italienne Asya Tavano, qu'elle a facilement dominée, pour s'emparer de la tête du groupe et se qualifier par la même occasion en demi-finale, où elle a dominé la Russe Elis Startseva.

Ce n'est qu'en finale que Mameri est passée légèrement côté, mais ce petit faux pas a été lourd de conséquences, puisqu'il a suffi à lui coûter la médaille d'or.

L'Algérie a engagé un total de neuf judokas dans cette compétition qui se déroule les 20 et 21 juillet dans la capitale Tchèque (3 Garçons et six Filles).

Il s'agit de Mouad Bouabaoub (-90 kg), Islam Bouyemout (-100 kg) et Hicham Anouar Hached (+100 kg) chez les Garçons, ainsi que Khadidja Bekheïra (-57 kg), Louiza Ichalel (-78 kg), Karima Kechout -70 kg), Sabrina Larbi (-63 kg), Maroua Mameri (+78 kg) et Lamia Saoud (-48 kg) chez les Filles.

A l'instar de Mameri, certains représentants algériens sont déjà montés sur le tatami, alors que d'autres ne concourront que dimanche, lors de la deuxième et dernière journée de compétition.

Chez les moins de 70 kilos, Karima Kechout a été exemptée du premier tour, mais elle a été éliminée dès son premier combat, après sa défaite contre l'Espagnole Begona Sotillo Gomez.

De son côté, Louiza Ichalel a commencé par remporter son premier combat chez les moins de 78 kilos, en battant la Suédoise Gry Johnsson, avant d'échouer en demi-finale contre la Belge Vicky Verschaere, alors que Sabrina Larbi, qui avait concouru chez les moins de 63 kilos a été éliminée dès le premier tour par la Britannique Mollie Game.

Les deux autres judokas algériennes engagées dans cette compétitions concourront dimanche. Lamia Saoud, exemptée du premier tour chez les moins de 48 kilos, débutera directement au deuxième, contre la gagnante du combat mettant aux prises la Britannique Caitlin Barber et l'Allemande Sarah Ischt, alors que Khdidja Bekheïra défiera l'Allemande Jill Trenz dans la poule "B" des moins de 57 kilos.

Chez les garçons, les trois représentants algériens ont été exemptés du premier tour et feront donc leur entrée en lice directement au deuxième, à commencer par Hicham Anouar Hached (+100 kg) qui sera opposé au vainqueur du match mettant aux prises le Croate Luka Violic et l'Ukrainien KostiantynYatsko.

De son côté, Islam Bouyemout défiera le vainqueur du match entre le Roumain Eduard Serban et l'Italien Christian Storto, chez les moins de 100 kilos, alors que chez les moins de 90 kilos, Mouad Bouabaoub sera opposé au vainqueur du match entre le Biélorusse Mikhail Salanenka et le Croate Adrian Sufaj.

Au total, 437 judokas (287 Garçons et 150 Filles), représentant 39 pays, prennent part à cette compétition.