Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Un module de formation proposé pour les écoles et universités

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg) veut combattre la corruption depuis la base. Elle a procédé, au cours d'une table-ronde d'échanges, le 18 juillet à l'Hôtel Tiama, à une séance d'informations de l'opinion nationale et internationale, de l'initiative d'introduire des modules relatifs à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans les programmes d'enseignement.

Cette rencontre qui a vu la présence de nombreux acteurs et partenaires du système éducatif dont les groupements de parents d'élèves, la société civile, les partenaires au développement, a eu pour but de leur présenter le module et partager ses avantages pour lutter efficacement contre la corruption depuis les écoles, universités et grandes écoles.

Pour Koné Moussa, membre du conseil de la Habg, par ailleurs représentant le président de l'institution, cette initiative répond aux engagements pris par la Côte d'Ivoire en ratifiant les conventions internationales de lutte contre la corruption. Conventions qui recommandent aux États d'entreprendre des programmes d'éducation sur la corruption dans les écoles et universités. Aussi, ce nouveau programme permettra-t-il d'inculquer aux apprenants les comportements d'intégrité et de probité, depuis le préscolaire jusqu'à la formation professionnelle et supérieur.

Quant au représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Boni Jean Sylvain, il a félicité la Habg pour son initiative qui renforce le système éducatif dans la formation des hommes et des femmes. Pour lui, toute personne servant une nation qui se veut émergente doit posséder des valeurs d'éthique et de déontologie.