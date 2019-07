Cote d'Ivoire: Omnisports - Blé Guirao met de l'ordre à l'Auc

Les trois associations sportives sur le campus ont décidé, désormais, de travailler sous la bannière d'une même structure.

Le pôle scientifique de Bingerville a été témoin d'un acte qui va faire date dans l'histoire du sport universitaire. L'on retiendra que c'est en ce lieu que le 18 juillet 2019, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université d'Abidjan-Cocody Félix Houphouët-Boigny (Crou A-1), Jean Debadea Blé Guirao et toutes les associations sportives réunis ont décidé de changer l'appellation de l'Abidjan université club (Auc).

Pendant toute une journée, ils ont débattu sur la question en présence de Mamadou Souleymane Koné, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu). « Il s'agit de réunir toutes les associations sportives sous les ordres d'une structure unique fédérative à dénomination consensuelle. Une structure unique qui va représenter l'université Félix Houphouët-Boigny », a indiqué Blé Guirao, au sortir des échanges qui ont été parfois, houleux. « Mais tout s'est bien passé. Nous avons enregistré quatre propositions et je peux vous promettre que, dans les prochains jours, nous allons vous dévoiler la dénomination exacte de cette structure. Parce que nous devons être présents à toutes les compétitions de sport dans le pays, notamment celles de l'Oissu dont le directeur général était avec nous dans la salle. Je voudrais remercier la présidence de l'université, la Douvag, qui nous a apporté un soutien inestimable et l'Oissu », a conclu le directeur du Crou. Avant de justifier sa démarche.

« Nous avons trouvé une situation du fait que la Côte d'Ivoire est partie d'une seule université pour arriver aujourd'hui de plusieurs entités. Quelle est donc la structure qui fait le sport et qui dépend de la présidence de l'université et du Crou ? Il y avait trois structures en face. Il fallait donc les mettre ensemble afin d'avoir un interlocuteur fiable, valable et unique. Nous avons évoqué ce séminaire depuis le mois de mars et grâce à l'Oissu et à la Douvag, nous avons réussi à convier ces trois structures à ce séminaire », précise Blé Guirao qui se dit heureux d'avoir gagné le pari les mettre ensemble.

En tout cas, les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny ont décidé de mettre un accent particulier sur la pratique du sport à l'université. « S'ils se mettent d'accord pour faire l'union, il se trouvera dans cette union, des athlètes de compétition. Ce que nous recherchons pour l'université d'Abidjan, c'est que nous soyons visibles sur tous les plans. Mais aussi, nous savons que si le sport prend une grande partie des activités des étudiants, il y aura forcément moins de place pour la violence », se réjouit le secrétaire général de l'université, Diomandé Mamadou Hamed.

« Si ce n'était pas maintenant, il aura fallu, en tout cas le faire. Puisqu'il y a une reconfiguration du mouvement sportif scolaire depuis 2014 et il y avait une compréhension qui n'était pas univoque et qui avait des effets pervers sur l'organisation des compétitions et la participation de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est un symbole du sport en Côte d'Ivoire. Avec cette réforme, je suis convaincu que nous allons assister à une participation de l'université Félix Houphouët-Boigny de façon qualitative à nos compétitions », a ajouté le Dg de l'Oissu.