Sénégal: Pape Fall - "Les Lions ont été solides sans être flamboyants ni séduisants"

Le Caire, 20 juil (APS) - L'équipe du Sénégal, battue 0-1 en finale de la CAN 2019, a été "solide sans être flamboyante ni séduisante" à cette compétition, a jugé l'ancien international Pape Fall qui a passé des années sur le banc du SM Caen (France).

"Une seule équipe a marqué les esprits durant cette CAN, c'est celle de l'Algérie, elle a été l'équipe la plus conquérante et la plus joueuse", a déclaré l'ancien arrière des Lions.

Au sujet des Lions, battus deux fois par les Fennecs au cours de la compétition sur la même marque de 1-0, Pape Fall a relevé qu'ils "ont été solides quand il le fallait". "Hier (vendredi), on n'a pas réussi à produire du jeu, il y a beaucoup de perte de balles et on a montré beaucoup de fébrilité et cela a fait le bonheur des Algériens", a indiqué le technicien sénégalais basé en France.

"Le but que nous avons pris, c'est un but d'école de foot avec deux défenseurs centraux qui n'ont pas été formés à ce poste", a relevé le technicien sénégalais, soulignant que les Algériens ont préféré mettre l'accent sur l'intensité et l'engagement.

"Et ça a marché avec de la provocation et de la pression sur l'arbitre et l'équipe sénégalaise s'est comportée en enfant de chœur", a dit amer l'ancien défenseur des Lions, qui a participé aux Coupes d'Afrique des nations en 1986 et en 1990.

Sur la finale, il a trouvé que les milieux du Sénégal ont cafouillé leur jeu et le banc sénégalais n'offrait pas assez de profondeur pour en élever le niveau.

Pape Fall a trouvé à redire sur le choix de certains joueurs et notamment des attaquants qui n'ont pas existé durant cette CAN 2019. Et l'ancien arrière droit d'appeler à l'intégration de certains jeunes des U20 qui selon lui "aurait pu faire mieux que certains seniors dans cette compétition".