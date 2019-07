Cote d'Ivoire: New-York /Santé sexuelle et reproductive - Mariatou Koné présente les progrès réalisés dans l'espace SWEDD

Comment financer les écarts et les investissements au niveau des pays pour la santé sexuelle et reproductive et des droits reproductifs ?

La question est au centre d'un panel à New York, en marge du forum politique de haut niveau sur le Développement Durable. Activités auxquelles participe la Ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté, Mariatou Koné ; par ailleurs Présidente du Comité Régional de Pilotage(CRP) du Projet Swedd.

Elle a présenté à l'assemblée, les progrès réalisés dans l'espace swedd en matière de santé sexuelle et reproductive. « En effet de 2016 à 2018, nous avons enregistré dans les pays SWEDD quatre millions trois cent deux milles (4 302 000) nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception. Ce résultat est déjà largement au-dessus des objectifs du partenariat de Ouagadougou qui vise à atteindre 2,2 millions d'utilisatrices d'ici à 2020. Dans cette même dynamique, le pourcentage des filles âgées de 15 à 19 ans en union, a globalement baissé en moyenne de 2% dans les pays du SWEDD, entre 2015-2018, avec de légères disparités selon les pays ».

En Côte d'Ivoire, spécifiquement, le gouvernement injecte chaque année un million de dollars US à l'achat des produits contraceptifs. « De même, le Programme social du Gouvernement «PSGouv» comprend des dépenses de santé gratuite pour les personnes vulnérables ciblées ; le budget alloué à cette composante étant de 17,3 milliards de FCFA », a ajouté la Ministre Mariatou Koné.

Toujours selon elle, l'on dénombre cette année, un million 800 mille bénéficiaires dont plus de 32 000 indigents, qui bénéficient de la Couverture Maladie Universelle ; ce qui leur ouvre ainsi, la voie aux soins de santé à moindre coût ; sans oublier le Projet de Filets Sociaux productifs, qui passe de 50 000 ménages très pauvres à 100 000 bénéficiaires en décembre 2019, pour un montant global de 360 millions de dollars US.

Aussi la Ministre a-t-elle plaidé pour l'allocation d'un budget d'environs 2 milliards de dollars US pour renforcer l'accès effectif des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et reproductive afin d'atteindre les objectifs de développement durable ( ODD ) et ceux de la Conférence Internationale de la Population et du Développement (CIPD).

Outre ce plaidoyer, elle a réitéré l'appel à mobilisation de ressources de la Table ronde de Niamey, tenue le 5 juillet dernier. « Au niveau régional, les ressources nécessaires pour la deuxième phase du programme SWEDD sont estimées à près d'un milliard de dollars US ; environ 100 millions pourraient être alloués à chaque pays, pour les cinq prochaines années, en vue d'accélérer l'agenda de la CIPD », a-t-elle conclu.