Congo-Brazzaville: Quelle entreprise pour assurer le bon développement de notre pays ?

L'entreprise est la structure productive qui crée les richesses dans notre pays. C'est elle qui permet de produire les biens et les services et d'exporter afin que le Congo-Brazzaville reste un pays indépendant et souverain.

L'entreprise est une unité institutionnelle ou un agent économique, social et politique autonome. C'est un support de création collective qui engage des agents et des collectifs aux intérêts multiples. Elle est composée de la société (entité juridique) et de la structure productive. L'existence de la structure est assurée par la société qui seule dispose d'une personnalité morale. La finalité de la société est de faire exister l'entreprise comme structure productive en vue de produire et de vendre des biens et/ou des services. Le revenu qui en découle est la contrepartie économique de la production et de la vente des biens et des services. Il représente le revenu commun des parties constitutives de l'entreprise et à ce titre, il doit être partagé de la manière la plus équitable. « L'intérêt social » devient celui de l'ensemble des parties constitutives de l'entreprise qui sont toutes légitimes pour être impliquées dans les processus de création et de décision : le personnel (salaires), la société (autofinancement) et les actionnaires (dividendes).

La manière de voir et de compter oriente la finalité des entreprises et leur stratégie. Le profit est un solde ou un résultat. Il permet de réinvestir dans l'outil de production. Mais il ne peut pas être le seul objectif de l'entreprise.

Il existe d'autres manières de voir et de compter en vue de favoriser le développement de notre pays. Le Collège des Bernardins à Paris, dont la renommée est internationale, a identifié les outils comptables les plus appropriés pour valoriser l'entreprise, assurer l'emploi et la maîtrise du développement d'un pays comme le nôtre. Il serait judicieux de les reprendre ou de s'en inspirer. Ces indicateurs comptables ont également pour mission d'empêcher les atteintes aux fonctions environnementales essentielles à la survie de la biosphère et de prévenir les dégâts collatéraux du développement économique sur les êtres humains (risques socio-psychologiques, accidents, coût de l'insécurité environnementale, etc.).

Roger Ndokolo,

Président du parti du centre UNIRR

(Union pour la Refondation Républicaine)