Congo-Brazzaville: Rencontre littéraire - Le recueil de nouvelles« Les âmes brisées » se dévoile au grand public

L'ouvrage a été au cœur d'un échange-débat, suivi d'une séance de dédicace par l'auteur, le 19 juillet, à l'Institut français du Congo (IFC). Paru aux éditions Muse, en mai dernier, « Les âmes brisées » est un recueil de cinq nouvelles écrit par Sysiphe Frédéric Pambou.

Les âmes brisées se sont nourries, tant de la fiction que de la réalité. Dans cet ouvrage de 85 pages, l'auteur présente cinq nouvelles intitulées respectivement La vengeance écorchée de l'amour, Le journal d'une femme laide, Formé pour là-bas, Mort pendant 72h et L'inconscience parlante : Les maux des yeux d'Antoine. A travers ces nouvelles noires et sarcastiques, l'auteur s'est intéressé à la vengeance, l'estime de soi, le chômage, la retraite mal vécue, le désamour et bien d'autres.

Après présentation de l'œuvre, celle-ci a été soumise à une critique littéraire par Rosin Loemba. Ce dernier a souligné une grande proximité entre l'œuvre et son auteur et a exhorté l'auteur à s'améliorer davantage car « on écrit pas pour soi, mais pour le lecteur ». N'étant qu'à ses débuts dans le monde de l'écriture, il a particulièrement apprécié le talent et la plume de l'auteur qui transmettent un certain plaisir au lecteur. Ainsi, pour faire vivre ce plaisir en live, deux membres dans le public ont pu lire des courts extraits de l'ouvrage lors de cette rencontre.

Par ailleurs, la séance question-réponse a insufflé à ce rendez-vous une belle atmosphère de partage et d'apprentissage entre Sysiphe Frédéric Pambou et le public. L'assistance a été édifiée sur les abords de la noirceur, la profondeur d'une âme brisée et qui n'arrive pas à se dévoiler. « Par cette œuvre, je veux confronter chacun de nous aux réalités et épreuves qu'il a endurées tout en lui rappelant que cela n'est pas une fin en soi et s'il le veut, il peut encore vivre des jours heureux », a déclaré l'auteur.

Né et basé au Congo-Brazzaville, Sysiphe Frédéric Pambou est juriste de formation. Le recueil de nouvelles « Les âmes brisées » est son tout premier ouvrage et il sera très bientôt disponible dans les librairies. Dans son voyage de l'écriture, il a signifié se pencher prochainement vers un roman.