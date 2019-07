Algérie/Sénégal: CAN-2019 (Finale) Sénégal - Algérie (0-1) - Déclarations

Le Caire — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue de la victoire de l'équipe nationale de football, vendredi soir face au Sénégal (1-0), en finale de la CAN-2019, disputée au stade international du Caire :

- Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : " On dit qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne, je ne suis pas trop de cet avis. Nous avons affronté une équipe talentueuse avec un bon coach. On n'a pas eu la possession de balle, avec des difficultés à mettre en place notre jeu. Finalement, la victoire finale est méritée au vu du parcours réalisé dans ce tournoi. Les joueurs sont à féliciter, c'est eux qui ont fait ce travail extraordinaire, avec la pression de vouloir aller au bout, ils étaient fabuleux. Je suis très heureux pour le peuple, cette nation, qui attendait cette 2e étoile depuis très longtemps.

Première CAN remportée à l'extérieur du pays. Il y'a onze mois, j'ai récupéré une équipe dans la difficulté, réaliser cet exploit en si peu temps est extraordinaire. Je suis fatigué, difficile de montrer mes émotions. Les raisons de notre match terne ?, on a eu une très bonne équipe en face. On n'est pas partis pour aller les presser très haut,ils nous ont fermés les espaces. La seule occasion que nous avons eue a été mise dedans. J'avais dit qu'on allait en Egypte pour gagner cette CAN, pas une Coupe du monde, ce qui est quasiment impossible, on m'a pris pour un fou".

- Aliou Cissé (sélectionneur/ Sénégal) : "Nous avons encaissé le but très tôt. Sur l'ensemble du match, on méritait d'égaliser. J'ai une pensée pour les joueurs, qui sont là depuis 45 jours pour gagner ce trophée. Ca n'a pas marché pour nous. Je demande d'accueillir ces joueurs là admirablement, et de les féliciter. Nous avons eu des occasions, des situations, notamment en seconde période. Nous avons bien entamé le match, on a été maladroits devant les buts. Une finale ça se joue sur des détails. Je félicité Djamel,car il a bien bossé. Ce soir on n'est pas déçus, mais on mérite mieux.

L'Algérie a battu le Sénégal plusieurs fois en matchs officiels, le football est fait ainsi. L'Algérie gagne la Coupe, mais au vu de la physionomie de la rencontre, nous méritons un meilleur résultat. Nous n'allons rien remettre en cause. Dans l'ensemble du match, on n'a pas démérité. Nous n'avons pas réussi à marquer ce but qui aurait pu donner à cette finale une autre tournure. Gagner une compétition à 24 équipes, c'est une première. Les deux finalistes avaient à cœur de remporter ce trophée, c'est l'Algérie qui réalise cette performance.

Tous les matchs étaient difficiles à disputer depuis le début du tournoi. Ce qui nous manque c'est de retourner et être régulier. L'expérience de ces grands rendez-vous demande de la régularité, on s'y rapproche de notre objectif, voir le Sénégal sur le toit de l'Afrique. C'est un soir de défaite, ce n'est pas le moment de parler de mon avenir. Le Sénégal a retrouvé la finale 17 ans après, ce n'est pas une fin en soit".