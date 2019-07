Congo-Brazzaville: Distinction - Deux coopérants militaires américains et italiens décorés dans l'ordre du mérite congolais

Arrivés au terme de leurs deux ans de mission en République du Congo, l'attachée principale de défense, chef de mission militaire près l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, le colonel Cheryl R. Korver, et l'attaché de défense près l'ambassade d'Italie au Congo, le colonel Alberto Scafella, ont été décorés le 20 juillet à Brazzaville par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Todd P. Haskell, et de Paola Montevani, respectivement ambassadeur des Etats-Unis et la chargée de l'ambassade d'Italie au Congo. Y ont également pris part le chef d'Etat-major général des Forces armées congolaises, le général de division, Guy Blanchard Okoï, et les membres du haut commandement militaire et de la gendarmerie nationale.

« Cette cérémonie est le témoignage d'une activité professionnelle laborieuse qui donne d'excellents résultats à nos deux pays et symbolise le début d'une collaboration militaire plus profonde et plus efficace qui permettra à ce pays merveilleux d'être une référence positive pour la paix et la démocratie dans cette région de l'Afrique. La contribution précieuse et sincère du ministère italien de la Défense, de mon ambassade, de l'ambassadeur et de tous ses collaborateurs, m'a permis d'atteindre cet important résultat », a déclaré Alberto Scafella.

Dans le même ordre d'idées, l'attachée principale de défense, chef de mission militaires près l'ambassade des Etats-Unis au Congo, a salué la volonté maintes fois exprimée par les gouvernements respectifs par la coopération des activités réalisées au cours de ces deux dernières années, à savoir les visites des généraux américains au Congo des forces opérationnelles et multilatérales pour le compte de l'Afrique ; l'assistance qu'a apportée le Congo dans l'évacuation à Kinshasa de nombreux ressortissants américains lors des élections présidentielles qui se sont déroulées dans ce pays voisin, et actuellement séjourne. « Notre investissement sera élevé cette année et nous pourrons reprendre la coopération que nous avions précédemment retardée. Je constate que nos relations continuent de se développer et de se renforcer », a-t-elle conclu