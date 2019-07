Congo-Kinshasa: UNIKIN - Les étudiants de Polytechnique informés sur le Backbone National

«Backbone National (via Fibre optique, Satellite, Wifi, et) : Etat des lieux et perspectives», c'est cette grande thématique qui a été développée lors d'une conférence-débat organisée le samedi 20 juillet, par la Faculté Polytechnique de l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

Il était question pour l'expert en télécoms, Casimir Ilunga, qui a animé ladite conférence, d'éclairer les étudiants sur les différents segments de la communication qui relient différentes villes et provinces de la RD. Congo. Il ressort de son intervention que certaines villes ont réalisé des avancées significatives en ce qui concerne la liaison des réseaux à fibre optique. Cependant, l'expert déplore quelques inquiétudes du fait que l'Etat ne soit toujours pas dans la capacité de faire bénéficier tous les citoyens des services à haut débit et des services multimédias de haute qualité.

D'entrée de jeux, Casimir Ilunga Kazadi a fait un bref rappel sur l'évolution des réseaux de communication depuis 1970. De ce fait, il a souligné que c'est à partir de cette date que le Congo-Kinshasa a emboîté le pas de la modernisation de ses infrastructures de télécommunications à longue distance. La première action, soutient-il, était celle de l'acquisition d'une station terrienne à N'sele. Puis, la construction des liaisons hertziennes Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Lubumbashi. Ces premiers pas ont été réalisés grâce à des supports de transmission, à savoir : le faisceau hertzien, le satellite et la fibre optique.

Au fil du temps, le pays a tout de même fait un pas de plus avec quelques segments réalisés jusqu'à ce jour et qui sont opérationnels, en l'occurrence les réseaux Kinshasa-Muanda ; Kinshasa-Kasumbalesa-Lubumbashi. Ajouter à cela une avancée au niveau du segment Kinshasa-Brazzaville et Kinshasa-Bandundu ville.

Cependant, la SCPT éprouve quelques difficultés sur l'état des lieux de ces deux réseaux notamment, les coupures successives du câble à fibre optique, le vandalisme, le non-respect de pose des câbles dans certaines zones.

Perspectives d'avenir

Avec le financement de la Banque mondiale, un projet d'interconnexion sous-régional composant les pays du Central Africain Backbone (CAB), est en cours. En RD. Congo, outre les 3 pôles économiques à savoir : Kinshasa, Lubumbashi et Goma déjà liées par fibre optique, ce projet couvrira d'autres axes du pays.

Le pôle Ouest comme axe 1 prendra Kinshasa-Moanda ; pôle Sud liera la ville de Lubumbashi, Bukama et Kalemie ; et le pôle Est regorgera les villes de Kalemie, Bukavu et Béni.

Toujours dans cette même ligne droite, la SCPT, en harmonie avec le Gouvernement a planifié la construction de plusieurs segments du Backbone National grâce aux accords négociés avec les équipementiers chinois. D'autres projets sont également prévus par la SNEL pour équiper la fibre optique sur tous les réseaux de transport tant pour les lignes existantes que celles à venir.

Tous ces plans n'auront qu'un seul objectif, celui de renforcer non seulement le niveau de communication sur le plan interne, mais aussi renforcer le niveau de sécurité.

La Polytechnique et ses missions phares

Former des ingénieurs civils de niveau international, développer la recherche, et mettre les compétences au service de la communauté. Telles sont les missions phares que s'assigne la Faculté Polytechnique de l'Unikin comme épinglé par le Vice-doyen chargé de l'enseignement. Le Professeur Beya Kamba a, par ailleurs, laissé entendre que les études d'ingénieurs constituent le socle du développement d'un pays. Raison pour laquelle lance-t-il un appel pathétique à venir contempler et s'inscrire en masse au cours de l'année académique prochaine. Car, avec un effectif de 28 Professeurs, 50 Chefs des Travaux et Assistants, 7 chargés de pratique professionnelle, 30 administratifs, les quatre départements de Polytechnique dont le Génie Informatique ; Génie Civil ; Génie Mécanique et Génie Electronique, offrent les enseignements de qualité aux étudiants qui viennent de tous les coins du pays.