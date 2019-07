Cote d'Ivoire: Séjour éducatif à Cap-d'Ail (France) - La Première Dame offre des vacances de rêve aux 10 meilleurs élèves

Pour ces cinq filles et cinq garçons, c'est un rêve qui se réalise. Grâce à la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, ces dix meilleurs élèves du pays, qui ont obtenu d'excellents résultats scolaires (une moyenne annuelle qui oscille entre 16,30 et 18,78/20), s'envoleront ce vendredi 19 juillet pour la France, précisément Cap-D'ail sur la Côte d'Azur, où ils passeront trois semaines dans un camp de vacances.

Avant leur départ, ils ont été magnifiés, hier, à la salle des fêtes de l'espace Latrille Events, Cocody-Les Deux Plateaux, au cours d'une cérémonie en présence de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara ; de l'épouse du vice-président de la République, Mme Clarisse Duncan ; de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mme Kandia Camara ; de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Ramata Ly-Bakayoko ; de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Gilles Huberson ; du maire de Cocody, M. Jean-Marc Yacé ; de Mme Yolande Bakayoko, épouse du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko ; de Mme Florence Nys, administrateur et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire (CCU).

Et, bien entendu, de leurs parents et d'anciens bénéficiaires de ce séjour éducatif, initié par la Fondation Children of Africa, et qui est déjà, cette année, à sa 5ème édition.

«Ce voyage a non seulement pour but de récompenser vos efforts et de vous témoigner toute notre fierté, mais également d'encourager l'excellence grâce à laquelle tous les rêves deviennent possibles», a dit Mme Dominique Ouattara aux heureux élus, tout en leur adressant les félicitations de leur papa, le président Alassane Ouattara.

Selon elle, à ce jour, 42 d'entre eux ont pu bénéficier de cette «belle initiative». C'est pourquoi, elle a remercié chaleureusement l'association Cité Club Universitaire, notamment Mme Nys et son époux le Dr Alian Nys, pour «cette belle collaboration qui procure tant de bonheur à nos enfants».

« Les premiers élèves bénéficiaires du séjour éducatif à Cap-D'ail sont revenus enrichis et particulièrement heureux.

Ces vacances leur ont donné une motivation supplémentaire pour se battre et réussir encore plus brillamment leurs études. Cela est pour nous, un réel motif de satisfaction et nous encourage à continuer de soutenir l'excellence », a souligné la First Lady.

Peu avant, Mme Florence Nys avait justement rassuré les 10 futurs vacanciers qu'ils découvriront un lieu magnifique, d'autres cultures, tisseront des liens d'amitié avec d'autres jeunes venus du monde entier et participeront à des activités touristiques, sportives, artistiques et culturelles.

De son côté, la ministre Kandia Camara a salué cette action de la Première Dame de Côte d'Ivoire, ajoutant que la mise en route de ces meilleurs élèves pour la France vient conforter la stratégie de son département pour promouvoir l'excellence à l'école.

Au nom de ses petits camarades, Melle Coffi Orlane Moya Hortense a exprimé sa gratitude à leur maman Dominique Ouattara pour cette belle opportunité qu'elle leur offre de découvrir le pays de Victor Hugo, Honoré de Balzac, Voltaire et Charles Baudelaire.

«Ces vacances sont un signal fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail», a-telle promis. Enfin, le maire de Cocody a salué ce geste de la Première Dame à l'endroit de ces élèves méritants, qui regagneront Abidjan le 10 août prochain.