Burkina Faso: Mission médicale chinoise à Téma-Bokin - 265 patients consultés et soignés

Samedi 20 juillet 2019, la mission médicale chinoise a tenu la deuxième séance de consultation et de soins gratuits au profit des populations de Tema-Bokin, localité située dans la province du Passoré et dans la région Nord.

En une journée, au total 265 patients burkinabè ont été consultés et soignés par les médecins chinois qui sont spécialistes dans les domaines chirurgien, orthopédiste, neurochirurgien, cardiologue, anesthésiste et maladies infectieuses.

Cette mission chinoise a été appuyée par leurs amis infirmiers major du centre médical de Bokin et ensemble, ils ont ausculté les patients et leur ont administré gratuitement le traitement approprié.

Les maladies détectées étaient entre autres l'hypertension artérielle, les douleurs musculaires, les hernies, les infections sexuellement transmissibles, les démangeaisons, les vers intestinaux et les maux d'yeux.

Selon le chef d'équipe médicale chinoise, M. PAN Lixin, cette action s'inscrit non seulement dans le cadre de l'engagement pris par gouvernement chinois depuis la reprise des relations diplomatiques à accompagner le Burkina Faso dans l'amélioration de l'offre sanitaire, mais aussi de la volonté d'un brassage des peuples chinois et Burkinabé pour une découverte et une connaissance mutuelle.

Il a d'ailleurs précisé que c'est déjà la deuxième fois depuis un an que l'équipe médicale chinoise organise des consultations gratuites au Burkina Faso.

La première séance a été réalisée à Mankoula avec plus de 200 patients consultés et soignés. Cet élan va encore poursuivre et s'élargir dans d'autres localités afin d'aider un plus grand nombre de population.

Pour ce qui concerne les patients atteints de maux d'yeux, M. PAN Lixin précise qu'une autre équipe d'experts ophtalmologique chinois arrivera en novembre pour une opération dénommé « action de la lumière » dont le but est de faire l'opération d'extraction de la cataracte gratuitement au profit de la population.

La première « action de la lumière » a été réalisée décembre dernier au CHU de Tengandogo. Près de 200 patients ont été opérés, dont le taux de succès chirurgical est 100%.

Ambassade la Chine au Burkina