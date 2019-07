Soudan: Anssar Al-Sunna - Nous nous félicitons de tout accord inclusif

Khartoum — - Le Président du Comité Politique du Groupe Anssar Al-Sunna, Mohamed Abuzaid, a souligné que le Groupe est le bienvenu dans tout Accord Incluant tous les Eléments et excluant quiconque, affirmant que l'Exclusion est synonyme de plaies.

Dans une déclaration faite à la SUNA, il a déclaré que le Soudan souffrait depuis longtemps de Divisions depuis son indépendance et que l'Enracinement et le Bilatéralisme étaient devenus des Maladies Chroniques qui bloquaient les Progrès du pays et les tiraient en arrière.

Il a indiqué que les Différences entre les Soufis, l'Anssar Al-Sunna, le Mouvement Islamique et les Communistes, qui, a-t-il dit, étaient raison du retard du Progrès et le Développement du pays.

Abuzaid a appelé à surmonter les différences lors de la prochaine étape pour parvenir à la Coexistence Pacifique, à la Stabilité Politique et à une Paix Globale, en insistant sur une Solution Globale qui n'exclut personne.

Il a dit que les Rendements d'Exclusion complotaient comme dans l'Histoire de notre pays, parfois exclus de Gauche et Islamistes exclus pendant un moment, ce qui a conduit à des Coups d'Etat Militaires.

Abuzaid a appelé les Forces et les Partis Politiques à faire preuve de Sagesse et à se débarrasser des Plaies et de la Vengeance, ainsi qu'à apprendre la Réconciliation et à pardonner des Personnalités telles que Mandela, Gandhi et d'autres, dans l'Intérêt de la Patrie et des Citoyens.