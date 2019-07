Gabon: L'ONG Malachie et l'Oif conjuguent l'entreprenariat au féminin

L'Ong Malachie, en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie, a organisé, le samedi 20 juillet 2019, la journée "portes ouvertes de l'entreprenariat féminin". C'est un hôtel situé à Aborbam, dans la commune d'Akanda, qui a servi de cadre à l'évènement.L'évènement qui a réuni plus d'une centaine de participants pour des formations, partages d'expériences et expositions.

Dans son discours de circonstance, Pépécy Ogouliguende, la Présidente de l'Ong Malachie a insisté sur l'intérêt de cette journée : « Investir dans les initiatives citoyennes et notamment entrepreneuriales, portées par les femmes, c'est favoriser la croissance, une croissance partagée et inclusive ; c'est favoriser un développement humain et économique durable, viable ; c'est un impact positif, immédiatement ressenti, sur le PIB » a-t-elle expliqué avant d'ajouter que l'entrepreneuriat des femmes répond à un double enjeu : économique et social.

Pour répondre à cette impérieuse nécessité, l'ONG MALACHIE met en œuvre, depuis Mars 2019, un programme de promotion de l'emploi, de renforcement des capacités et des chaines de valeur, d'appui à l'entrepreneuriat des femmes, dans les communes d'Akanda et Libreville, pour commencer.

Près de 50 femmes ont déjà bénéficié de ce programme nommé Programme d'Autonomisation de Veille et d'Épargne Communautaire (AVEC). La présente journée s'inscrit dans la même dynamique, selon les responsables de Malachie.

Pour Boubacar Noumansana, le Représentant de l'OIF(l'Organisation Internationale de la Francophonie), l'initiative cadre parfaitement avec le "Programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne", porté par l'institution francophone. « Nous avons accepté de soutenir cet évènement afin de contribuer à relever les défis de l'employabilité des jeunes et de la féminisation de la pauvreté » a-t-il expliqué.

Au cours de la journée, les participants ont renforcé leurs capacités dans des domaines multiples et variés notamment le leadership transformationnel, l'intelligence financière, la culture de l'épargne, la création et la gestion d'une entreprise et bien d'autres.

A l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été faites par les participants notamment la création d'une plateforme permanente d'échanges et d'informations sur les questions relatives à la femme et à l'entrepreneuriat ; le renforcement des programmes de formation, de financement et d'accompagnement des projets entrepreneuriaux notamment dans le secteur agricole, l'économie verte et bleue ; l'institution de cette journée et son élargissement à l'intérieur du pays.