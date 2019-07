Nigeria: Un médecin soudanais honoré à Abuja

Khartoum — - En présence de plus de 2 000 médecins, le Dr. Osman Al-Tayib Osman a été honoré lors de la conférence nationale nigériane sur la tuberculose, tenue à Abuja, pour ses efforts dans la lutte contre la tuberculose résistante aux traitements, au Nigeria.

Le Dr. Osman a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) qu'il avait reçu plusieurs distinctions tout au long de sa carrière, mais que l'honneur qu'il a reçu au Nigéria est une fierté pour lui, en raison du rôle important qu'il a joué dans l'établissement et le succès du programme de traitement de la tuberculose résistante au traitement qui tue des milliers de patients au Nigéria.

Cela était dû à la création de plusieurs centres spéciaux et au démarrage du programme parallèlement à l'organisation de sessions de formation pour renforcer les capacités de plusieurs médecins.

M. Osman, directeur de la Damien Foundation Belgium au Nigéria, a reçu plusieurs certificats d'appréciation et possède une expérience pratique, il a également mis en œuvre un certain nombre de programmes de lutte contre la tuberculose résistants au traitement dans un certain nombre de pays, dont la Russie, le Myanmar et l'Ouzbékistan et organiser un certain nombre de sessions de formation et de fournir une assistance thérapeutique à divers pays africains, notamment le Botswana, le Mozambique, l'Erythrée , Nigeria, Malawi, Ouganda, Zimbabwe et Ghana.