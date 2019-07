Madagascar: Jeux corporatifs - « Ndao elalao » - Trois titres pour l'équipe de Midi Madagasikara

Dix disciplines sportives ont été disputées, ce week-end, lors des jeux corporatifs « Ndao elalao », organisé par l'eTech à Mahamasina. L'équipe du Midi Madagasikara a raflé trois titres en basketball, en pétanque et en foot à 7.

Une vingtaine d'équipes des sociétés et des instituts supérieurs dans la capitale se sont réunis à Mahamasina, ce week-end pour les jeux corporatifs « Ndao elalao ». Cet événement sportif était organisé à l'occasion du dixième anniversaire de l'eTech. Sur les dix disciplines disputées, l'équipe de l'entreprise organisatrice a dominé les débats, en raflant six titres et presque sur les disciplines individuelles. En Echec, la finale était cent pour cent pour les deux représentants de l'eTech, à savoir Michael, qui avait éliminé Hoby. Leurs équipes ont été invincibles à la Belote, au relais 4×100 m et en Zumba. En pétanque doublette femme, Miravaka et Claudia étaient sacrées championnes, face au duo de Diary et Hasimbola, en finale, hier. Ils ont complété leur titre en volleyball et en relais 4×100 m.

L'équipe d'Orange Madagascar a terminé à la deuxième place, en arrachant quatre titres. Ces joueurs ont brillé en tennis dans toutes les catégories et en tennis de table simple homme. La troisième place revient à l'équipe de Midi Madagasikara. Mamy et ses compagnies ont gagné la coupe en foot à 7, après une rencontre inédite, face à l'équipe de l'Orange sur un score de 3 à 2 (tab). Le trio de Francky, Tojo et Rina a connu un bel exploit en triplette homme à la pétanque. Ils se sont imposés face à l'eTech, sur un score de 13 à 0. La troisième victoire a été arrachée par notre équipe de basketball, face à l'équipe de l'Odity (32-49). Les supporteurs de Hairun Technology ont été élus meilleurs supporters. La première édition de jeux corporatifs « Ndao elalao » fut un grand succès, selon l'organisateur.