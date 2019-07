Madagascar: Arrivée de l'hiver - Trucs et astuces pour se protéger du froid

Suite à l'annonce de l'arrivée de l'hiver sur la Grande Île par la Météo Madagascar, il convient de rappeler les différentes astuces pour bien lutter contre le froid et les diverses maladies respiratoires qui pourraient survenir en cette période hivernale.

L'hiver va être rude cette année, venu un peu plus tôt que prévu, il commence bien avec un anticyclone qui va entraîner une forte baisse de la température du 21 au 23 juillet. Si le soleil a été présent pendant le week-end sur les Hautes Terres, on a pu sentir le vent glacial dû à la force de l'Alizé. C'est donc le moment de sortir les couvertures et les vêtements chauds pour ceux qui comptent rester à Antananarivo, et encore plus pour les habitants de la région du Vakinankaratra.

Savoir se couvrir. Pour rester bien au chaud pendant la saison hivernale, il faut connaître quelques astuces. En effet, rien ne sert de mettre un vêtement très épais car l'objectif est de s'envelopper avec de l'air sec et non de s'étouffer dans un vaste tissu. Ainsi, l'idéal est de choisir des vêtements qui peuvent emprisonner l'air afin de le garder au contact de son corps ; ou bien si ce n'est pas possible d'enfiler plusieurs couches de vêtements légers. Toutefois, il est important de préciser que la transpiration doit pouvoir être évacuée. Il vaut mieux donc choisir le vêtement au contact du corps selon sa capacité à évacuer la transpiration. Puis, à noter également que les mains, la tête, le cou ainsi que le nez et à la bouche sont les parties du corps les plus vulnérables au froid, le mieux est donc de bien les couvrir.

Boire de l'eau. S'hydrater est essentiel en hiver puisque l'air froid dessèche rapidement les muqueuses. Pour cela, il n'est pas nécessaire de faire bouillir de l'eau, de simples verres d'eau suffisent. Par contre, la consommation d'alcool est à proscrire car cela produit une fausse sensation de chaleur en raison de la dilatation des vaisseaux sanguins.

Partir en vacances. Enfin, pour ceux qui ont les moyens de se rendre dans la partie occidentale de l'île, le soleil y est toujours présent selon le service de météorologie de Madagascar. Pourquoi ne pas y passer des vacances pour profiter, ne serait-ce qu'un peu du soleil et de la plage.