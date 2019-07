Algérie: Une dizaine de troupes du sud algérien aux neuvièmes Journées du Théâtre du sud

Alger — Une dizaine de troupes de théâtre de différentes villes du sud algérien prennent part aux neuvièmes Journées du Théâtre du sud, prévues du 29 juillet au 3 août prochains, à Alger, avec, pour invité d'honneur, la ville de Djanet (Illizi), annoncent les organisateurs.

Huit troupes de Tamanrasset, Adrar, Tindouf, El Bayedh, El Oued, Bechar, Ghardaïa et la ville mise à l'honneur, animeront, six jours durant, le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, organisateur de ces journées, considérées, selon la même source, comme un "espace d'échange d'expériences" entre praticiens du quatrième art, permettant aux comédiens et créateurs du sud algérien de "présenter leurs travaux" au public algérois.

Des spectacles de rue et des débats sont également au programme de ces journées qui prévoient, en marge des représentations théâtrales, des ventes dédicacées de livres et des ateliers de formation, dédiés à l'expression corporelle, la mise en scène et à l'éclairage, que des spécialistes-professionnels encadreront.

Par ailleurs, trois conférences sur les "nouvelles options esthétiques dans le théâtre du sud" seront prés entées par d'éminents académiciens, alors que des espaces dédiés à la poésie et la musique du terroir saharien,

ainsi qu'une exposition sur la calligraphie et l'art traditionnel dans le sud sont également prévus par ces journées.