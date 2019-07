Cameroun: Kribi - Oui à la paix et au vivre ensemble

Le chef de la délégation départementale permanente du Comité central du Rdpc pour l'Océan a par ailleurs exhorté les populations de l'Océan à ne pas céder à la provocation.

Pas de repos pour le chef de la délégation départementale permanente du Comité central du Rdpc pour l'Océan. Le ministre Jules Doret Ndongo visite depuis quelques jours les neuf arrondissements à sa charge. Il est question de sensibiliser et remobiliser les militants. Toutefois, l'émissaire du Comité central du Rdpc n'est pas resté insensible à l'actualité de l'heure. De Bipindi à Campo, de Fifinda à Niété, partout où la caravane s'est arrêtée, le ministre Jules Doret Ndongo a prôné la paix et le vivre ensemble.

Aux uns et aux autres, il a demandé de ne pas céder aux provocations de celui-là qui veut cultiver la haine entre les Camerounais. « Nous sommes tous des frères et sœurs, enfants d'un seul et unique pays : le Cameroun », a dit le chef de la délégation départementale permanente du Comité central du Rdpc pour l'Océan. Les populations n'ont pas caché leur mécontentement place à ces comportements d'une autre époque. Par ailleurs, elles ont réaffirmé leur fraternité et leur solidarité sans faille à leurs frères et sœurs des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'ExtrêmeNord souffrant des exactions des « séparatistes intransigeants et des terroristes obscurantistes ».

Le département de l'Océan a eu un bon résultat en faveur de Paul Biya, candidat du Rdpc, lors de la présidentielle d'octobre 2018. « Nous vous disons merci pour votre choix», a déclaré le ministre Jules Doret Ndongo. Aux cours des échanges, il a rappelé à ses militants que la récréation est terminée. Il invite alors les Camerounais de bonne foi et de bonne volonté qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales à le faire le plus rapidement possible. Aux présidents de sections et de sous-sections, il a demandé d'être encore plus présents sur le terrain, question de ramener dans les rangs du Rdpc les Camerounais qui hésitent encore. Les conférences de sections seront de nouveau organisées.