Cameroun/Gabon: CAN Cameroun 2021 - La RDC opposée à l'Angola et au Gabon

La RDC partage le groupe des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021 avec l'Angola, le Gabon et le vainqueur du match entre la Gambie et le Djibouti. C'est le résultat du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football (CAN), juste après la 32e édition de la CAN remportée par l'Algérie, vainqueur de la finale face au Sénégal.

Comme lors des éliminatoires de la CAN 2017, les Léopards de la RDC et les Palancas Negras d'Angola se retrouvent à nouveau dans un groupe. L'on suivra par ailleurs le derby d'Afrique centrale entre la RDC et le Gabon de Pierre Aubameyang. Et de fait, la Gambie part favorite face au Djibouti.

Les Léopards qui sont passés à côté de leur objectif au pays des pharaons doivent se remettre en question. Pour plusieurs analystes, des têtes devraient tomber après la déconfiture des poulains du sélectionneur Florent Ibenge.

Pour d'autres, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) devrait aussi rendre le tablier comme l'a fait le président de la Fédération égyptienne de football après l'élimination des Pharaons au deuxième tour de la CAN à domicile. Mais le président de la Fédération, Constant Omari a déclaré que la démission n'est pas à l'ordre du jour à la Fécofa. Il a promis de revenir au pays et faire l'évaluation de la participation des Léopards à la CAN.