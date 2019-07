Congo-Kinshasa: Photojournalisme - La 11e édition du prix Carmignac est consacrée à la RDC

Le prix de la Fondation Carmignac a trait aux enjeux humains, sociaux et écologiques auxquels la RDC fait face aujourd'hui.

Le prix Carmignac du photojournalisme, explique-t-on, entend soutenir la production d'un projet journalistique et photographique qui documente les réalités complexes de la RDC, mais aussi les raisons d'espérer pour les habitants dont 60 % ont moins de 20 ans : initiatives dans l'éducation et la santé, actions de préservation de la faune et luttes contre les trafics, la corruption et la mainmise de quelques individus et des multinationales sur les exploitations minières.

Le lauréat ou la lauréate, qui sera sélectionné(e) par un jury international, recevra une bourse de 50.000€ lui permettant de réaliser un reportage de terrain de six mois avec le soutien de la Fondation Carmignac qui financera, à son retour, une exposition itinérante et l'édition d'un livre monographique. La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 16 octobre 2019. La désignation du lauréat se fait en deux phases : le pré-jury, composé de directeurs de la photographie, a pour mission de sélectionner entre douze et quinze dossiers parmi ceux reçus.

Pour sa part, le jury, composé de personnalités spécialistes du thème et de l'image contemporaine, choisit un projet lauréat. À l'issue de la sélection, le jury rencontre le ou la photographe lauréat (e) afin de l'entendre et de lui fournir, si besoin est, les appuis dont il ou elle aura besoin tout au long de son projet - de la préparation du reportage à l'exposition. Le jury de la 11e édition se réunira à Paris en novembre 2019. Le prix Carmignac du photojournalisme soutient, chaque année, la production d'un reportage photographique et journalistique d'investigation sur les violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui y sont liés.

La Fondation Carmignac s'articule sur une collection d'art contemporain de plus de trois cents œuvres et d'un prix du photojournalisme soutenant annuellement un reportage d'investigation faisant l'objet d'une exposition et d'un catalogue. Pour postuler c'est ici https://award.fondationcarmignac.com/home/