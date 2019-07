Congo-Brazzaville: Institution - Le Conseil consultatif de la société civile définit un plan d'action stratégique

Le secrétaire permanent de la structure, Céphas Germain Ewangui, a dévoilé son plan de travail 2019-2022, pour qu'elle joue pleinement sa partition dans la résolution des problèmes auxquels le pays fait face.

Le Conseil consultatif de la société civile et des ONG veut se mettre au diapason des enjeux du moment. Pour ce faire, un plan d'action stratégique vient d'être défini à en croire son secrétaire permanent qui en a fait état, le 19 juillet à Brazzaville, lors de la journée d'information et de vulgarisation des textes de la structure. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un code de bonne conduite et d'éthique; du renforcement des capacités d'expertises et d'intervention; de l'appui des différentes plates-formes et associations dans la sensibilisation, la création d'une maison de la société civile, a indiqué Céphas Germain Ewangui, précisant que ladite maison servira également à la formation continue des acteurs de la société civile. « Nous devons relever les défis d'une société civile forte et crédible », a-t-il fait savoir.

La rencontre de vulgarisation des textes a été ponctuée par des communications portant, entre autres, sur les différentes expériences de réseautage pour permettre aux différentes organisations de la société civile, au sens large du terme, de travailler main dans la main. Les expériences de l'Union africaine des ONG de développement, du Programme concerté Pluri acteur ont également été évoquées.

Le Conseil consultatif de la société civile et des ONG, rappelons-le, a pour vocation d'émettre des avis sur des questions liées à la participation des citoyens à la vie de la nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens ainsi que des valeurs républicaines. Pour Céphas Germain Ewangui, cela prouve que le Congo a fait un pas de géant en matière de démocratie participative en étant conscient des enjeux de l'heure dans un monde en pleine mutation.

Le secrétaire permanent a ainsi appelé l'ensemble des acteurs de la société civile à prendre conscience de la noblesse et de la délicatesse de leurs missions dont les vertus ont trait à l'humanisme, à la loyauté, à la tolérance... Les secrétaires permanents des autres Conseils consultatifs, notamment ceux de la Jeunesse, des Sages et des notabilités ont également pris part à cette rencontre.