Congo-Kinshasa: C1 et C1 africaine - Mazembe, V.Club, DCMP et Maniema fixés sur leurs adversaires

Au terme du tirage au sort effectué par l'instance faîtière du football continental, les quatre clubs de la RDC engagés en compétitions africaines interclubs connaissent leurs adversaires au tour préliminaire et en seizièmes de finale pour d'autres.

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé le week-end au tirage au sort de l'édition 2020 de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération. Ceci est intervenu au lendemain du dernier acte de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisée en Egypte et remporté par l'Algérie aux dépens du Sénégal en finale. Et les quatre clubs congolais qualifiés pour les deux compétitions africaines interclubs de football connaissent leurs premiers adversaires.

Exemptés du tour préliminaire de la C1 africaine, le TP Mazembe affrontera, en seizièmes de finale, le vainqueur du match entre Fosa Junior de Madagascar et Pamplemousse d'Île Maurice. Le club de Lubumbashi, champion du Congo en titre, qui a laissé partir quelques-uns de ces joueurs a recruté une dizaine des joueurs venus de la Tanzanie, de la Zambie, de la Côte d'Ivoire et même du pays comme le milieu offensif Nicolas Kazadi du FC Renaissance du Congo, Adam Bossu Nzali du Daring Club Motema Pembe (DCMP).

Deuxième club congolais engagé en Ligue des champions, l'AS V.Club débutera en préliminaire en août contre l'USM Loum du Cameroun. En cas de qualification, le team vert et noir se mesurera au gagnant du match entre Buffle de Borgou du Bénin et ASCK du Togo. Vice-champion du Congo 2018, V.Club fera cette campagne africaine sans certains joueurs partis au Maghreb, tels le capitaine Nelson Munganga, Padou Bompunga, Francis Kazadi Kasengu, blessé Jean-Marc Makusu devrait aussi partir au Maroc, Chadrac Muzungu en Egypte, Fabrice Ngoma au Raja de Casablanca au Maroc, etc.

En Coupe de la Confédération, le DCMP, qui a fini troisième du championnat national pour la troisième fois consécutive, débutera en préliminaires (32e de finale) face à Stars Renard de Loum du Cameroun. En cas de qualification, les Immaculés s'opposeront au vainqueur de la confrontation entre Arta Solar 7 du Djibouti et El Khartoum El Watari du Soudan. L'on rappelle ici que l'équipe a une nouvelle équipe dirigeante avec Vidiye Tshimanga comme président du comité de direction, succédant à Hassan Abdallah. Et DCMP a, par ailleurs, recruté un entraîneur congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, avec comme adjoints Lokose Epangala et Mongongo, alias Fish.

Enfin, l'AS Maniema Union, vainqueur de la Coupe du Congo 2019, jouera en 32e de finale contre Pélican du Gabon. En cas de succès, le club de Kindu fera face à Rangers INT FC du Nigeria en seizièmes de finale. Ayant déjà débuté sa pré-saison 2019-2020, l'équipe coachée par Guy Lusadisu vient de louper le podium de la Cecafa Kagame Cup, se contentant de la quatrième position de ce tournoi régional organisé au Rwanda.