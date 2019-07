Gabon: UOB - La FEGAFOOT présente à la 20è édition des journées du Géographe

La Fédération gabonaise de football(FEGAFOOT) a pris part à la 20è édition des Journées du Géographe qui a eu lieu le 17 juillet 2019 sur l'esplanade de Radio Gabon. Comme bien d'autres partenaires et invités à cette énième édition, la première instance gabonaise de football, par le biais d'Omer Chakir Paraiso, Chef de département Médias, Communication et Marketing, a pris une part active à ce rendez-vous du donner et du recevoir dont le thème n'est autre que "Libreville et le désert gabonais".

La vingtième édition des journées du Géographe a vu la participation de plusieurs partenaires et invités. Plusieurs d'entre eux ont répondu favorablement pour donner un plus à cet évènement. Cette cérémonie qui a vu la présence de nombreux universitaires, nouveaux bacheliers et membres du gouvernement. La Fégafoot (La Fédération gabonaise de football) était aussi de la partie et a expliqué les raisons de sa présence sur les lieux.

C'est un Omer Chakir Paraiso, Chef de département Médias, Communication et Marketing souriant et ravi de participer à la 20è édition des Journées du Géographe. « Le mouvement sportif en général et le football en particulier sont vecteur de l'aménagement du territoire » explique-t-il. Aussi, va-t-il rappeler que le Gabon est un pays qui a abrité la Coupe d'Afrique des Nations(CAN) 2012 et 2017.Et grâce à ces évènements, le pays a pu développer plusieurs pans du territoire.

« Je pense là au stade de l'amitié Sino-gabonais d'Agondjé, où jusqu'à 2010, on pouvait se rappeler que les routes n'étaient pas forcément praticables et qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitations autour et des centres commerciaux également. Après la CAN, cet endroit s'est développé. On peut dire que le Football par le biais de la CAN aurait aidé à améliorer la stratégie d'aménagement de cet endroit » affirme le Chef de département Médias, Communication et Marketing.

Parlant de la santé de la Fédération gabonaise de football, son Chef de département Médias, Communication et Marketing affirme avec insistance qu'elle se porte bien. Pour lui, la Fédération a participé au tirage au sort de la prochaine édition de la CAN Cameroun 2021. Omer Chakir Paraiso reconnait que la Fédération a échoué à qualifier l'équipe nationale pour l'Egypte. « Dorénavant, les cartes sont rebattues et nous allons aller chercher la qualification, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour les éliminatoires du mondial » rassure-t-il. Il a conclu en disant que la présence de la FEGAFOOT à la énième édition des Journées du Géographe de l'Université Omar Bongo n'était pas fortuite.