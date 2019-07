Nigeria/Cameroun: CAN 2019 - Odion Ighalo marche sur les traces de Samuel Eto'o

Pour sa première à la CAN 2019, l'attaquant Odion Ighalo a marqué les esprits. En 7 apparitions dans la compétition, il a marqué 5 buts et en est le soulier d'or. Avec ses 5 réalisations, Ighalo imite Samuel Eto'o qui a marqué ce même nombre de buts lors des CAN 2006 et 2008.

La légende Samuel Eto'o, avec 5 buts, a terminé les CAN 2006 et 2008 en tant que meilleur buteur. Depuis l'égyptien Mohamed Gedo en 2010, le meilleur buteur de la CAN n'a plus atteint la barre des 5 pions. A la CAN 2019 soit après 9 ans d'attente, Ighalo brise le plafond de verre et inscrit son 5ème but dans le match de classement.

Ces buts ont permis aux Super Eagles de décrocher la médaille de bronze. Les 5 buts d'Odion Ighalo sont répartis comme suit : un but face au Burundi en poule, un doublé face au Cameroun en 8ès de finale, un but devant l'Algérie en demi-finale et un dernier contre la Tunisie en match de classement.

Pour rappel, Odion Ighalo a été le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2019 avec 7 réalisations en 6 matchs.