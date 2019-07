Soudan: L'Aide Humanitaire - La Sortie de la MINUAD se passe bien

Al-Fâcher — - Ibrahim Ahmed Hamed, Coordinateur de l'Aide Humanitaire dans le Nord du Darfour, a confirmé que le Retrait Progressif de la MINUAD, commencé en 2017 aux Termes des Résolutions 2363 et 2429 de l'ONU, comprenait des militaires, polices, employé civils l'Evacuation de plus de Dix Sites.

Hamed a dit dans une déclaration faite à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que la Sortie se faisait en Série et n'avait aucun Impact sur la Sécurité et la Situation Humanitaire dans l'Etat, notant que le Gouvernement Fédéral et les Gouvernements des Etats avaient travaillé en coordination avec les Nations Unies par le biais de Comités Techniques pour clôturer les Sites abandonnés et convertis à des Fins Civiles.

Il a ajouté que la Décision de se retirer progressivement du Mandat pour atteindre la Sortie Définitive l'année prochaine était basée sur les Indicateurs Positifs obtenus dans les Processus de Paix et de Stabilité au Darfour, soulignant que les tâches restantes de la Mission, qui consiste à instaurer et à maintenir la Paix au Darfour par le biais du Relèvement Rapide et de la Fourniture de Services Transférez-le aux Agences des Nations Unies opérant au Darfour.

Le Coordonnateur de l'Aide Humanitaire a révélé que la MINUAD, le Gouvernement et les Agences des Nations Unies travaillant dans cet Etat coordonnaient actuellement la Poursuite des Programmes et Projets que la MINUAD avait commencé à mettre en œuvre dans les domaines des Services, du Développement et de l'Action Humanitaire, à travers ces Agences.

Tous les Budgets Alloués à ces Projets et Programmes seront transférés à ces Agences, ainsi que certains membres du personnel compétent travaillant avec la MINUSIL, continuent de mettre en œuvre ces Programmes par l'Intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), de l'Organisation Internationale pour les Migrations, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance Larmoyants et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

À cet égard, Hamed a appelé à la Récente Donation de 250 Millions de Dollars de la Mission Conjointe pour fournir des Services essentiels aux Zones de Retour Volontaire des Personnes Déplacées au Darfour, afin que cela contribue à la Durabilité de ces Retours.

Hamed a déclaré que l'Annonce était Opportune, Coïncidant avec le Début de la Saison de Pluies, qui a vu le Retour Saisonnier des Personnes Déplacées, ce qui constitue une bonne occasion de soutenir les services de base dans leurs Régions afin de ne pas retarder le Retour.

Le Coordonnateur de l'Aide Humanitaire a souligné la nécessité de maintenir une Coordination Etroite entre les Ministères du Darfour Compétents et les Agences des Nations Unies afin de mettre en œuvre les Projets Humanitaires, de Service et de Développement de la MINUAD, étant donné que ces Ministères sont concernés par la Mise en œuvre et l'Elaboration de Plans Nationaux et Fédéraux qui soutiennent la Paix et la Stabilité Finale.