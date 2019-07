Angola: Une marbrerie inaugurée à Namibe

Moçâmedes — Une usine de taille et de polissage de marbre d'une capacité de 300 mètres carrés de coupe et de 120 mètres carrés/jour de polissage a été inaugurée dimanche à Moçâmedes, province de Namibe (sud d'Angola), par le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

L'usine de traitement du marbre, qui a coûté 5 millions de dollars, a 32 employés, dont la plupart est sont jeunes Angolais.

Avec l'inauguration, la province de Namibe dispose désormais de trois unités de taille et de polissage de marbre et de deux autres qui extraient la même pierre ornementale.

La construction de l'usine, appelée "Megastone", a débuté en 2016 et, un an plus tard, a commencé à fonctionner à titre expérimental (septembre 2017).

Se confiant à l'Angop, Luís dos Santos, administrateur de la société susmentionnée, a déclaré que la plupart des produits transformés étaient commercialisés sur le marché national et que le reste était exporté vers des pays tels que la Pologne et le Portugal.

À cette occasion, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole a dit à la presse qu'il incombait au gouvernement de créer les conditions nécessaires, telles que des infrastructures et d'autres services de soutien, afin que de telles initiatives puissent se multiplier, contribuant à la diversification de l'économie nationale et la perception de recettes pour les caisses de l'État.

"C'est une usine qui va produire des matériaux destinés à l'exportation et à la consommation locale. Nous soulignons ici le soutien de l'État pour faciliter la documentation nécessaire, telle que le placement d'énergie, d'eau et d'autres services ", a-t-il promis.

Diamantino Azevedo a déclaré que la province de Namibe possédait de nombreuses ressources minérales, telles que les pierres rares et le cuivre, qui devraient être explorées.

Il a ajouté que le ministère qu'il dirige avait enregistré une augmentation des demandes de prospection de diverses ressources minérales, dont beaucoup à Namibe, et qui avaient besoin d'investisseurs intéressés pour leur xploitation.

Selon lui, des projets liés aux ressources minérales et au pétrole contribuent à la collecte de devises et à la diversification de l'économie.