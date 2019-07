Congo-Brazzaville: Livres - « Moi, président ! » présenté dans la ville océane

Ecrit par Destinée Hermella Doukaga, « Moi, président ! » est un recueil de sept nouvelles rendu public le week-end dernier à Pointe-Noire par le comité d'organisation de la promotion de l'ouvrage.

« Moi, président ! » est une caméra que l'auteure braque sur des faits divers. Certaines histoires de cette oeuvre relèvent du quotidien, d'une actualité politique et sociale. Ces nouvelles, notamment Moi, président !, Un jour je partirai, Sciatique dans les airs, Le drame de Ditsoha, Le premier pas, Facebook africain, Lettre à ma mère, baignent dans une raillerie, illustrant la sempiternelle question : l'homme est-il un loup pour l'homme ?

Ce livre est une véritable catharsis, il dit la douleur d'un cœur en proie à la méchanceté humaine. En le lisant, le lecteur se rendra compte que certains personnages cherchent à humilier et écraser d'autres qui ont réussi socialement. Pendant la cérémonie de présentation, les conférenciers se sont appuyés sur certains thèmes et histoires qui composent ce livre. Ainsi, l'histoire d'Akiélibari, un jeune congolais qui se retrouve en France pour les études a attiré l'attention du public.

Dans cette histoire, on s'aperçoit dès les premières lignes que, malgré de nombreuses années passées en Europe, Akiélibari n'a toujours pas une vie sociale stable et favorable. Au pays, il constatera que certains de ses amis ont percé dans la vie, l'un d'entre-eux est même nommé ministre.

Alors, il décide de rentrer au pays et cherche des audiences en vain. Reparti pour la France sans être reçu, cette déception suscitera en lui la haine contre les autorités administratives de son pays. Dès lors, il multiplie les actes inciviques, déchire et brûle le drapeau national, etc. Mais il est repéré par un dignitaire qui lui propose un poste de responsabilités au pays. Malheureusement pour lui, il n'aura pas le temps qu'il faut pour savourer son nouveau statut.

Car il est rattrapé par le mal qu'il a commis et se retrouve en prison, jugé et condamné par la justice de son pays. À travers cette histoire d'Akiélibari, l'auteure appelle à une conscience patriotique et républicaine. Pour tout dire, « Moi, président ! » est une panoplie d'histoires, il retrace le vécu des uns et des autres. Parmi bien d'autres sujets auxquels le livre s'est attaqué figurent, en bonne place, le harcèlement sexuel en milieu professionnel, un fléau qu'il faut combattre avec les armes qu'il faut. Notons que Destinée Hermella Doukaga est ministre de la Jeunesse et de l'Education civique. Elle est également députée de la circonscription unique de Nyanga dans le département du Niari. « Moi, président ! » est son cinquième livre.

