Cote d'Ivoire: Rhdp - Le forum national des jeunes émergents s'engage

Ils étaient, autrefois, proches de Jean-Louis Billon dont ils défendaient les idéaux et, par conséquent, soutenaient son parti, le Pdci-Rda.

Samedi, au cours d'une conférence de presse à Yopougon, ces jeunes regroupés désormais au sein du Forum national des jeunes émergents de Côte d'Ivoire (Fnjeci) ont manifesté leur intention d'adhérer au Rhdp.

Gnaoré Bertrand, leur porte-voix, a donné les raisons qui ont milité en faveur de cette décision : « Nous adhérons avec enthousiasme et détermination à ce qu'il convient d'apprécier comme l'un des principaux joyaux de l'héritage politique promis par le Président de la République alors dans l'opposition, c'est-à-dire remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de sa marche glorieuse des années 1970 et lui offrir le plus grand parti politique de son histoire.

Le Rhdp a la légitime ambition et l'admirable projet de société d'incarner, par toutes ses composantes et dans son expression, l'essence et l'essentiel de la Côte d'Ivoire ».

En effet, pour lui, les actions du Chef de l'Etat et les grands chantiers réalisés pour améliorer les conditions de vie des populations ont contribué à leur décision de rejoindre la famille des Houphouétistes.

« Même les opposants reconnaissent que le bilan du Rhdp et de son président est positif. La preuve, aucun d'entre eux n'attaque le Président Ouattara sur ce terrain. Or, l'on fait la politique pour le bien-être de ses concitoyens.

Nous ne pouvions donc que manifester notre adhésion massive, libre et sans complexe au Rhdp qui est un système politique par lequel s'envisage et se réalise la meilleure version d'une Côte d'Ivoire démocratique, souveraine et émergente », a-t-il insisté.

Gnaoré Bertrand a précisé qu'à travers ses 300 coordinations, son mouvement s'engage à sillonner le territoire national pour mobiliser les populations, en vue d'assurer la victoire au Rhdp lors des échéances électorales de 2020.