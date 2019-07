Algérie: Boumerdes - De nouvelles infrastructures pour promouvoir et réhabiliter l'artisanat

Boumerdes — Trois (3) nouvelles infrastructures devant concourir à la promotion du secteur de l'artisanat à Boumerdes seront mise en service prochainement, a-t-on appris lundi auprès du directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya.

Ces projets, inscrits au titre du plan de wilaya pour la promotion de la profession, sont "impatiemment" attendus par les artisans de la wilaya au vue de leur "importante contribution dans l'organisation de la profession, mais surtout la préservation des produis de l'artisanat local et leur commercialisation", a déclaré Kamel Eddine Bouàm lors d'un point de presse consacré à la présentation des activités du secteur pour le premier semestre 2019.

Il a cité, en premier lieu, le projet du centre de l'artisanat et des métiers en réalisation au centre-ville de Boumerdes, avec un "taux d'avancement estimé à 80%, et une prévision de réception et mise en service pour fin 2019", a-t-il signalé.

Inscrit à la réalisation au titre du quinquennal 2010/2014, ce projet a accusé un grand retard, du essentiellement à un problème de foncier, avant d'être gelé en 2015 dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques. Son chantier a été relancé durant cette année 2019.

Cet établissement, bâti dans un style arabo-islamique, englobera de nombreux ateliers de travail, outre une multitude d'espaces d'exposition et de vente des produits et œuvres des artisans, alors que d'autres seront dédiés à la formation et aux activités multiples du secteur, a indiqué le même responsable.

L'autre projet d'importance attendu par le secteur à Boumerdes est représenté par le centre d'artisanat et des métiers de la ville de Dellys (Est de Boumerdes). Le chantier de la structure, édifiée selon une architecture respectueuse de l'histoire de la région, a été achevé dernièrement, dans l'attente de sa mise en service officielle "prochainement", a souligné M.Bouàm.

La bâtisse englobe, en tout, 18 espaces de production, d'exposition et de vente, en plus d'ateliers de formation.

Selon les objectifs qui lui ont été fixés, ce centre sera principalement dédié à la réhabilitation et revalorisation de l'artisanat de la vannerie, une spécialité artisanale réputée à Dellys, et qui, de plus, exploite des matières premières propres et amies de l'environnement.

Un 3eme centre d'artisanat et des métiers a été, également, réalisé dernièrement à Bordj Menail (Est de Boumerdes). "Sa mise en service est programmée pour très bientôt", a assuré le même responsable.

La structure compte 15 espaces de production, d'exposition et de vente, en plus d'ateliers de formation.