Algérie: Oran - L'Aquaparc de Kristel ouvrira ses portes en août

Oran — L'aquaparc de Kristel, implanté dans la commune de Gdyel (Oran), sera mis en service en août prochain, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya du Tourisme et de l'Artisanat, Belabbès Kaim Benamar.

Les travaux de ce projet, inscrit dans le cadre de l'investissement privé par la société SARL Aquamar, sont achevés à 100 % et la structure sera mise en exploitation au mois d'août prochain, a précisé Belabbès Kaim Benamar.

Ce projet, présenté comme le plus grand en Afrique et le premier du genre dans la wilaya d'Oran, s'étend sur une superficie de 2 has. Il comprend des jeux aquatiques pour les jeunes et les enfants, des piscines, des restaurants et des cafeterias, outre des espaces verts, un parking et autres services.

L'infrastructure devait être réceptionnée l'été 2018, avant d'être retardée pour des raisons techniques, a-t-on expliqué de même source.