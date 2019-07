Algérie: Travaux publics - Nécessité de transférer la technologie à la main-d'œuvre algérienne

Mila — Le ministre des Travaux Publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé lundi à Mila que les sociétés nationales en charge de la réalisation de projets du secteur en partenariat avec des sociétés étrangères se doivent de maîtriser les technologies et techniques utilisées par leurs partenaires et les transférer à la main d'œuvre algérienne.

Lors de l'inspection à Tassedane Heddada (Mila) d'un tronçon de la pénétrante autoroutière Djen djen (Jijel)/El-Eulma (Sétif) sur 110 km, le ministre a exhorté les sociétés nationales à "saisir l'opportunité du partenariat avec des sociétés italiennes et turques dans l'exécution de ce projet pour former les ouvriers et ingénieurs nationaux engagés dans sa réalisation". Il a également insisté sur le "transfert des technologies utilisées dans ces projets à la main d'œuvre nationale qui sera en charge des actions d'entretien futures de ces ouvrages et l'exécution de nouveaux projets". Il a appelé en outre à "généraliser l'accès à ces technologies aux diplômés universitaires par des stages sur les chantiers ouverts".

Le ministre a exhorté les entreprises responsables du projet de cette pénétrante dont le taux de réalisation a atteint actuellement 42% à "augmenter la cadence des travaux en renforçant les chantiers en ouvriers et matériels afin de rattraper le retard accusé dans ce projet incluant 53 ouvrages d'art, 10 voies de contournement et un tunnel de 1.800 mètres à Texenna (Jijel)". Il a également appelé à "saisir les conditions climatiques favorables en été pour faire avancer les travaux" et a assuré aux responsables des entreprises de réalisation de la prise en charge des problèmes financiers qu'ils ont posés "dans les proches délais".

Le ministre s'est enquis à l'occasion de la réalisation d'un pont de 600 mètres de long sur Oued Menar Tassedane Heddada dont les travaux affichant 85% seront achevés en mars 2020, selon les explications données sur site. Le ministre présidera au terme de sa visite une séance de travail sur le secteur au siège de la wilaya et suivra un exposé sur le projet de renforcement de la RN-5 A.