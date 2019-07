Afrique de l'Ouest: UEMOA - Un regain de l'activité commerciale noté en avril 2019

«Le taux d'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce a augmenté, en variation mensuelle, passant de -7,8% en mars à +2,7% en avril 2019.

Le regain de l'activité dans le commerce de détail est principalement lié à la hausse des ventes des produits pétroliers et alimentaires, des autres appareils électriques et électroniques non ménagers, ainsi que des produits pharmaceutiques », informe la Bceao dans sa « Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Uemoa à fin avril 2019 ».

Selon l'institution, cette évolution, renforcée par le redressement des ventes des matériaux de construction et des automobiles neuves, a été atténuée par la baisse des achats en machines de bureau et matériel informatique, ainsi qu'en articles de presse, librairie, papeterie, fournitures scolaires.

L'accroissement des activités du commerce de détail est localisé dans l'ensemble des pays de l'Union, à l'exception du Burkina, du Mali et de la Guinée-Bissau où le chiffre d'affaires du commerce est ressorti en baisse d'un mois à l'autre.

Les hausses les plus importantes sont notées au Togo (+16,4% contre +3,6%, suite à la hausse des ventes des motocycles neufs, des produits pétroliers et des articles de presse, librairie, papeterie, fournitures scolaires), au Niger (+5,6% contre -13,9%, du fait de la bonne tenue des ventes des motocycles neufs et des articles de presse, librairie, papeterie, fournitures scolaires) et en Côte d'Ivoire (+2,7% contre -6,2%, en lien avec l'accroissement des achats en produits non transformés de l'agriculture, de la chasse ou de la sylviculture, ainsi qu'en produits pétroliers).

En glissement annuel, le rythme de progression de l'indice du chiffre d'affaires s'est accéléré, passant de 1,6% en mars 2019 à 14,4% en avril 2019, en raison essentiellement de l'accroissement du rythme haussier des ventes des produits pétroliers et alimentaires.