Madagascar: Baisse de température - La météo Madagascar confirme

La température minimale risque de chuter à 5 ou 6°C pour la capitale.

« On ne peut pas emprunter le terme vague de froid, étant donné que les critères de qualification ne sont pas remplis. Quoi qu'il en soit, le froid hivernal est bien présent et il faut bien se protéger ». Ce qu'on peut lire dans un communiqué spécial partagé par le service de la météorologie hier à 12h locale. Un communiqué qui fait état de la situation météorologique du moment, et de ce qui pourrait survenir dans les jours à venir. Joint au téléphone sur la question, un technicien auprès du service de la météorologie de Madagascar note : « des baisses de température sont prévues ce jour dans les hautes terres centrales ». Le communiqué spécial quant à lui annonce que « le front froid s'est désormais déplacé vers les îles sœurs et a cédé sa place depuis hier (ndlr : dimanche) au flux du sud/sud-est, qui est froid et sec ».

Ressentie. La baisse de la température aurait été également observée dans d'autres régions du pays. Le communiqué spécial du temps à Madagascar indique ainsi que des baisses de température de l'ordre de 3 à 6°C en dessous de la normale ont été constatées sur la moitié sud du pays, du 21 au 22 juillet. Le service de la météorologie de prendre le cas de Fianarantsoa qui a affiché une température minimale de 4°C hier, et une température ressentie de l'ordre de 1 à 2° C. Le nord aurait également son lot de froid hivernal. « A titre de perspective à très courte échéance, la moitié nord du pays connaîtra son épisode le plus froid demain (ndlr : ce jour) ». Les prévisions du service de la météorologie du pays confirment une chose, la saison hivernale est bien présente.