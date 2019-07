Congo-Kinshasa: Gouvernement - Désiré-Israël Kazadi veut-il devenir ministre ?

Ça se raconte. Les bruits courent mais personne n'ose affirmer ni infirmer. Des sources indépendantes racontent que Désiré-Israël Kazadi, une figure bien connue dans la défense de la liberté de la presse et du droit à l'information serait disposé à servir le pays autrement.

Nos sources, très discrètes, disent que l'activiste ambitionnerait de se signaler dans le cabinet Ilunkamba dans un portefeuille qui cadre avec ses compétences. Mais le concerné lui-même, discret de nature et fin politique, est resté injoignable à tous ses contacts. Ses lignes téléphoniques n'ont plus donné lieu à sa localisation. Mais des indiscrétions ont plutôt fait valoir son parcours politique et professionnel bien osé. Le curriculum vitae laissé sur la toile renseigne que Kazadi charrie une riche expérience en stratégies de communication.

Arrivé à l'Institut des sciences et techniques de l'Information (Isti) dans les années 1990, il en est sorti licencié. Quelques années plus tard, Kazadi retourne à l'université mais opte pour le droit. Ecrivain, il a trois publications sur le droit international pénal et le droit pénal international parues aux éditions universitaires européennes. Les annales disent de lui que sous l'ère Mobutu, Kazadi a été membre du cabinet au ministère du Commerce extérieur du dernier gouvernement Kengo. De fil en aiguille, on laisse entendre qu'il a servi sous la bannière du Front commun des nationalistes (FCN) de Mandungu et qu'au lendemain de la scission, il rejoint le Front commun des nationalistes des radicaux (FCN-R).

Au retour de Mobutu de Nice rongé par la maladie ayant touché la prostate, le jeune Kazadi était là, à l'aéroport, à la tête de la section FCN-R, Lingwala, en boubou aux mentions « Ya Mukolo eleki bango». Ceux qui se souviennent du parcours bien discret de Kazadi, ont confié à La Prospérité qu'alors jeune cadre au sein du FCN-R, parti membre des Forces politiques du Conclave (FPC), il serait actuellement membre très influent de l'Union pour le renouveau républicain (URR), formation politique de Tshimbombo Mukuna. A la plate-forme Convention des Républicains (CR), il serait parmi les membres du bureau politique, large plateforme qui a soutenu à bout des bras, la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence de la République.

Question !

Mais quel portefeuille veut Kazadi ? Resté injoignable, beaucoup lui prêtent son goût pour la défense des droits de l'humain. « La posture de ministre des droits humains conviendrait à lui, puisque son expérience en tant que défenseur des droits civils et politiques du journaliste et sa plus-value d'avoir fait le droit le prédispose à une telle responsabilité », a confié un ancien condisciple de Kazadi à la faculté de droit. Même si d'aucuns démentent ses choix d'aller au gouvernement, d'autres langues, cependant, affirment qu'il entendrait servir la République mais dans le secteur des médias.