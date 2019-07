Congo-Kinshasa: Kongo Central - Poursuite du remue-ménage au Cabinet du Gouverneur de province !

C'est à travers l'arrêté provincial n° 090/BIS/CAB.GOUV.KC/2019 du 11 juillet 2019 que l'autorité provinciale vient de poursuivre la nomination du personnel administratif de son Cabinet. Il s'agit du personnel administratif près le Gouverneur de province, du vice-gouverneur, du Directeur du Cabinet et de Directeurs adjoints.

Les noms ci-après, figurent parmi le personnel administratif près du Gouverneur de province : MM. Samba Tumuenimo Pathy (Secrétaire particulier), Kheme Fuka Unzola Pathy et Muyita Ankietamimi (Assistants), Bidi Ngoma Bigas, Tamba Papy et Ngoma Kia Sita Coco ont été nommés Chargés des missions. Cependant, M. Nanitamo Ndongala Didier, Mmes Mangitukwa Mpembele Alice et Kumputu Muana Laetitia ont été respectivement désignés Secrétaire et Hôtesses.

Du côté du vice-gouverneur, des personnes ci-après ont été promu à différentes fonctions : A savoir, MM. Polo Polo Eric comme Secrétaire particulier, Mpambu Mbodo comme Assistant, Mananga Makoso Christophe comme Chargé des missions et, Tsumba Phaku Caroline et Mbumba Mbungu Sarah respectivement Secrétaire et Hôtesse.

Dans l'entretemps, le Directeur de Cabinet du Gouverneur aura désormais pour Secrétaire particulier, M. Bindu Yona Adjani. Tandis que MM. Dinkulu Mufuta Félicien, Badiata Landu Lancinet et Mme Kukitama Wa Nsingukulu Béatrice ont été faits respectivement Assistant, Secrétaire et Hôtesse.

Par ailleurs, M. Mbumba Lutete Albert, a été nommé Assistant du Directeur de Cabinet adjoint chargé des questions politiques et administratives, tandis que M. Nkambu Mvumbi Dieu-merci a été appelé aux fonctions d'Assistant du Directeur de Cabinet adjoint chargé des questions économiques et financières.

Le plan annuel Papakin présenté au gouverneur de province

Une délégation du Programme d'appui aux pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, Papakin en sigle, conduite par madame la ministre provincial en charge de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Pauline Mvibudulu, a échangé avec le gouverneur de province, Atou Matubuana Nkuluki, le jeudi 11 juillet dernier. Sous la direction de son coordonnateur national Popol Kizungu Chihisa, cette délégation est venue faire part au chef de l'exécutif provincial l'objet de sa mission au Kongo Central, à savoir, la présentation du plan annuel de leurs activités dans la province chère à Simon Kimbangu.

Ce programme d'appui aux pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers est implanté dans trois Territoires du Kongo Central notamment Songololo, Mbanza-Ngungu et Madimba, lieux choisis pour leurs activités.