Congo-Kinshasa: [En perspective de l'élection du Bureau définitif] Sénat - Guy Loando a déposé sa candidature

Lundi 22 juillet 2019, l'honorable Guy LOANDO MBOYO a déposé sa candidature à la questure du Sénat, auprès du Bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, chargée de réceptionner les dossiers des candidats à tous les postes.

Une candidature qui bénéficie d'un large soutien de la jeunesse et de l'ensemble du peuple congolais galvanisés par la dynamique du changement, de la bonne gouvernance, la compétence, l'expérience et la restauration des valeurs au service de la nation.

En dépit de la menace de mort qui pèse sur sa personne, des intrigues et autres manœuvres destinées à le décourager et à le pousser à se retirer de la course à la questure du Sénat, le jeune Sénateur Guy LOANDO a brisé l'épouvante de la peur en allant déposer sa candidature auprès du bureau provisoire de cette Chambre législative. Plusieurs raisons militent pour le soutien à la candidature de Guy LOANDO, un homme qui a été capable de renoncer à cinq postes d'administrateur des sociétés multinationales pour se consacrer entièrement au service de son pays et son peuple.

Un engagement qui a produit des effets concrets dans la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires, hospitalières et sportives ainsi que l'encadrement des jeunes désœuvrés initiés aux différents métiers en collaboration avec l'Institut National de Préparation Professionnel (INPP). La lutte contre la pauvreté et la misère est réellement engagée et tous les espoirs sont permis pour un avenir merveilleux.

WIDAL, l'ONG créée par le Sénateur Guy LOANDO dans cet objectif, abat un travail à la satisfaction de la jeunesse, bénéficiaire. Les Congolais appellent les électeurs, c'est-à-dire, les Honorables Sénateurs, à effectuer un choix judicieux en la personne de leur collègue Guy LOANDO à la questure en vue de booster le rendement de leur bureau.