Congo-Kinshasa: Face aux gangs, Freddy Kita lance «l'Opération Zéro Kuluna à Yolo»

Ramener la paix à Yolo, un quartier chaud de la capitale congolaise. C'est la mission que s'est assigné le socialiste de cœur Freddy Kita Bukusu, Vice-ministre sortant de la Coopération Internationale et autorité morale du parti dénommé Mouvement du Peuple pour le Progrès Social (MPPS), qui, deux week-ends de suite, y a effectué des descentes en vue de conscientiser, réconcilier et réinsérer des gangs, communément appelés «Kulunas» qui sèment la terreur et désolation au grand dam des paisibles citoyens.

C'est aussi l'objectif de l'actuel Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'ensemble du territoire congolais, y incluant les enfants de la rue dits «Shégués».

Dans l'après-midi du samedi 20 juillet 2019, au croisement des avenues Kapela et Kasangalu au quartier Yolo dans la commune de Kalamu, Freddy Kita a, encore une fois, échangé avec un nombre important des jeunes constituant les gangs Zoulous, Zombis, Anglais, Mouras (ISC), de même qu'un groupe de mamans autour du thème «Opération Zéro Kuluna à Yolo». Sous des frénétiques applaudissements et chants élogieux, l'hôte de marque a, dans son speech, demandé avec insistance que ces jeunes gens puissent enterrer la hache de guerre et fumer le calumet de la paix.

L'autorité morale du MPPS a promis de doter chacun d'eux des moyens de communication dans un bref délai et d'inscrire certains à l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) afin d'y apprendre des métiers tels la maçonnerie, la mécanique, la métallurgie, etc. Déjà ce mardi 23 juillet 2019, Freddy Kita reçoit tout au long de la journée chaque gang dans son cabinet de travail, à la Gombe, en vue des échanges plus approfondis. Quelques mamans de Yolo y sont aussi conviées.

Tour à tour, Freddy Kita a présenté chaque gang à la tribune et a donné la parole aux leaders des Zoulous, Anglais, Mouras, ... A titre symbolique, deux machettes ont été remis à ce membre du Gouvernement Tshibala pour signifier le retour de la paix dans ce coin mouvementé de Kinshasa. La main sur le cœur, ces jeunes ont publiquement pris l'engagement de ne plus jamais semer terreur et désolation à Yolo, leur terroir surnommé, autrefois, «Dallas».

Avant de conclure, Freddy Kita a annoncé un «Salongo spécial», une importante activité de propreté à Yolo à laquelle lui-même prendra part le samedi prochain ; puis, l'organisation d'un match de football (hommes) et d'une rencontre de «nzango» (femmes) le samedi en huit. Histoire d'occuper la jeunesse en cette période des grandes vacances.

Vivement la paix à «Yolo Dallas» !