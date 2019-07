Madagascar: Séminaire « Invincible » - Comment libérer son pouvoir intérieur

22 juillet après-midi à l'hôtel Colbert, journée de présentation du séminaire « Invincible » organisé par MasterLife. L'intervenant principal, et également fondateur de MasterLife, Toky Rajaona, s'est entretenu sur le programme, mais aussi les raisons de ce séminaire, avec les journalistes.

D'emblée, c'est une vidéo présentant le séminaire qui a été diffusée devant les journalistes, bouche bée et complètement envoûtés par le spot. Est venu ensuite l'intervenant et organisateur du séminaire, Toky Rajaona, pour expliquer les raisons de ce Séminaire en croissance personnelle pour booster sa confiance en soi, et cultiver sa paix intérieure. « Lorsque nous avons interrogé nos collègues, nos proches, les dirigeants d'entreprises et les coachs, nous avons constaté que le manque de confiance en soi représente encore un grand frein pour beaucoup de personnes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel » a-t-il lancé. C'est ce qui a donc motivé l'organisation de ce séminaire qui va se dérouler en deux jours à l'Arena Ivandry.

Adopter la bonne attitude. « La réussite ne dépend pas que des connaissances, il faut aussi adopter une attitude, un état d'esprit et une psychologie de leadership forte », a expliqué Toky Rajaona, ce coach certifié en Programmation Neuro-Linguistique (PNL). La peur et le manque de confiance en soi entraînent du stress qui n'améliore en rien la vie au travail, ni la vie personnelle. Il convient donc d'apprendre à transformer cette peur en un pouvoir. D'ailleurs, la première partie de ce séminaire, prévu pour le 27 juillet de 9h à 21h30, sera dédiée justement à ce thème « Transformer la peur en un pouvoir ». Le but est de fournir aux participants les clés pour « se reconnecter à eux-mêmes et à leurs essentiels, de les libérer de leurs peurs et de leurs doutes, d'apprivoiser leurs pensées et leurs émotions, de déjouer les stratégies d'autosabotage, et d'apprendre à repousser leurs limites », a souligné Toky Rajaona. Et en ce qui concerne la deuxième journée, « développer un mindset de gagnant, oser rêver grand et libérer sa passion, retrouver liberté, assurance et harmonie, faire grandir sa valeur personnelle et se responsabiliser et passer à l'action », tels sont les objectifs de cette deuxième séance sur le thème « Se reprogrammer à la réussite ».