Madagascar: Un projet ambitieux pour développer le sport malgache

Les jeux des îles battent leur plein. Madagascar après un début timide, redresse la tête et occupe la deuxième place derrière Maurice.

Malgré beaucoup de failles dans la préparation de ses athlètes, la Grande île pour le moment, tient son rang, mais beaucoup de leçons devront être tirés pour assurer l'avenir du sport malgache. Les déclarations du président de la République et du ministre des Sports présents à ces jeux semblent montrer qu'un ambitieux projet sera mis en place pour redonner à Madagascar la place qu'elle mérite dans le concert des nations sportives.

Madagascar ambitionne d'accueillir les jeux des îles de 2023. Le président de la république entend défendre personnellement le dossier de la Grande île. Pour ce faire, il a déjà fait miroiter la construction de grandes infrastructures sportives dont le plus important est l'agrandissement du stade de Mahamasina. Il pourra recevoir soixante mille spectateurs et deviendra ainsi le plus important de l'océan Indien . 150 millions de dollars seront alloués dans le cadre des projets présidentiels pout faire de notre pays une grande nation sportive.

C'est l'avenir du sport malgache que l'on prépare au plus haut sommet de l'Etat, le présent étant assez terne. Le parcours remarquable des Barea à la CAN 2019 est l'arbre qui cache la forêt. Il y a cependant des disciplines d'excellence comme l'haltérophilie où l'on a constaté que l'ambition sportive malgache n'est pas démesurée.

La déroute que nous avons connue en natation est tout à fait normale et s'explique par le manque cruel d'infrastructures et l'impréparation de nos nageurs. Le sport malgache doit donc repartir sur de bonnes bases, et il doit bénéficier des moyens humains et matériels adéquats. C'est sur la génération montante que l'on doit s'appuyer. Les talents existent dans toutes les disciplines, mais il fut les accompagner. Les grands champions qui ont fait honneur à notre pays sont là pour donner l'exemple.