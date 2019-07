Madagascar: Piment café - Un concert inédit des Malagasy Guitar Masters

A peine de retour de leur tournée européenne, Jean Claude Teta, Chrisanto Zama et Rija Randrianivosoa privilégient les noctambules de la capitale.

Jeudi, le trio qui forme le Malagasy Guitar Masters prendra le chemin du Piment Café Behoririka. Une soirée unique et inédite. Teta, originaire de Tuléar (sud-ouest), le « guitariste aux doigts de fée », maître incontesté du « Tsapiky », griot des temps modernes dans un jeu tout en retenue, compositeur subtil et délicat. Chrysanto Zama, jeune guitariste prodige originaire d'Ambovombe (sud), grand mélodiste qui sait allier virtuosité et créativité dans ses propres compositions, et qui est un véritable pilier de Ny Malagasy Orkestra. Rija Randrianivosoa rejoint la formation pour remplacer Joel Rabesolo.

Comme son prédécesseur, le guitariste n'a rien à envier aux autres. Tradition et contemporanéité dessinent un ailleurs poétique et musical. Trois créateurs, déjà reconnus dans leur pays, qui entrouvrent de nouveaux mondes sonores. Un défi où l'exigence musicale rime avec virtuosité, musicalité et inventivité. Fort d'une discographie « Volo Hazo », ils feront chanter leur guitare aux grés des titres comme « Rano Nofy », « Be lamba », « Milomano », « Ho avy », et bien sûr « Tsakorarake ».