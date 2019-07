Madagascar: Etats-Unis - Maheva Raelison remporte un trophée du WCOPA

La jeune Maheva Raelison, guitariste émérite et pianiste également.

Représentant la France, la jeune Maheva Raelison a remporté une des coupes du World Championship of Performing Arts (WCOPA), qui s'est tenu à Los Angeles (Etats-Unis) du 6 au 22 juillet 2019. Elle a ainsi « ramené la coupe à la maison », selon ses propos, dans la catégorie « instrumentale », sans préciser dans quelle branche : œuvres originales, classique, moderne, style libre solos ou groupes.

« Créé par Griff O'Neil, producteur du concours Miss Univers, WCOPA, le World Championship of Performing Arts, se déroule à côté de la capitale du show-business, le berceau de l'industrie cinématographique - Long Beach, Hollywood on the Beach ! Tout comme les Jeux Olympiques, WCOPA est le seul rendez-vous artistique professionnel réunissant les meilleurs talents de plus de 62 pays », selon l'historique de cette compétition pour ados et les plus de 30 ans.

Les meilleurs de ce concours auront l'occasion d'obtenir des bourses dans les plus prestigieuses Écoles Artistiques américaines, attribuées par des partenaires officiels. Ou encore de signer un ou plusieurs contrats avec les plus grandes enseignes artistiques internationales. Plusieurs personnalités de l'art américain ont déjà composé les membres du jury : Barry Josephson, Dolly Parton, Bob Jubanks, Jeff Weber, Anita Mann, Tess Taylor, Justin Baltodano Kopplin...